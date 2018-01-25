PATENT BAŞVURULARI 8 BİN 500’Ü GEÇTİ

Söz konusu incelemeye göre, 2017 yılı yerli patent başvuru sayısında geçen yıla nazaran yüzde 33,82 oranında artarak 6 bin 445’den 8 bin 625’e yükseldi. Marka başvurularında ise, 2017 yılı başvuru sayısının 2016 yılına göre yüzde 13 oranında artarak 107 bin 176’dan 121 bin 108’e ulaştığı tespit edildi.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL’DAN YAPILDI

Konuyla ilgili medyaya son bir yılda 35 binden fazla haber yansırken en fazla patent başvurusunun yapıldığı ilin 3 bin 975 ile İstanbul olduğu belirlendi. Bu ilimizi bin 206 başvuru ile Manisa’nın takip etmesi dikkat çekerken, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt ve Ardahan illerinden ise geçen yıl hiç patent başvurusu yapılmadığı tespit edildi. Marka başvurularında ise 2017 yılında en fazla başvuru 49 bin 683 ile yine İstanbul olurken, 8 bin 536 başvuru ile Ankara’nın ikinci, 7 bin 60 marka başvurusu ile İzmir’in ise üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Geçen yıl marka başvurusunun en az yapıldığı iller ise 13 başvuru ile Bayburt, 14 başvuru ile Ardahan ve 15 başvuru ile Tunceli olarak tespit edildi.

Malatya en çok marka başvurusu yapan iller arasında bulunuyor. (Bülten) busabahmalatya.com