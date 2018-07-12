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PARKMETRE AYAR(I)SIZLIĞI

UKOME, Malatya’da 17 cadde ve sokakta parkmetre uygulamasına son verilmesini kararlaştırdı. 34 noktada ise parkmetre uygulaması devam edecek. Öte yandan parkmetre uygulamasının kaldırıldığı noktalarda araç sirkülasyonunun az olduğu; Fuzuli Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi gibi yoğunluğun fazla olduğu diğer 34 noktada ise araç sirkülasyonunun çok olduğu gözlendi.

PARKMETRE AYAR(I)SIZLIĞI

UKOME, Malatya’da 17 cadde ve sokakta parkmetre uygulamasına son verilmesini kararlaştırdı. 34 noktada ise parkmetre uygulaması devam edecek. Öte yandan parkmetre uygulamasının kaldırıldığı noktalarda araç sirkülasyonunun az olduğu; Fuzuli Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi gibi yoğunluğun fazla olduğu diğer 34 noktada ise araç sirkülasyonunun çok olduğu gözlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:40
PARKMETRE AYAR(I)SIZLIĞI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz Ayı Toplantısını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım'ın başkanlık yaptığı toplantıya, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum yetkilileri ile daire başkanları katıldı. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler de gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi.

KAVŞAKLARDAKİ KAZA GÖRÜŞÜLDÜ

Gündem maddeleri arasında yer alan, Arğuvan, Dilek, Topsöğüt, Akçadağ, Tavşantepe kavşaklarında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, parkmetre uygulamaları, orta refüj ve kaldırım düzenleme çalışmaları, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) sisteminin revize edilmesi, akaryakıt istasyonlarının açılmasında aranması gereken ulaşım kriterleri bazı hat ve güzergahların yeniden düzenlenmesi, J plaka talepleri gibi konular görüşüldü.

PARKMETRE ARTIK BURALARDA YOK

Parkmetre uygulamasının kaldırıldığı cadde ve sokaklar da açıklandı. Buna göre, Terminal, Zapçıoğlu, Mimar Sinan ve Hastane Caddesi ile Şira Pazarı, Şehit Selahattin Şener, İ. Ahmet Sarıoğlu, Barbaros, Dişbudak, Turfanda, Efsane, Ferah, Sarıoğlu, Söylemezoğulu, Şehit Fahri Koçyiğit ve Sobacılar sokaklarında parkmetre uygulamasına son verildi.

PARKMETENİN DEVAM EDECEĞİ NOKTALAR

Parkmetre uygulaması devam eden cadde ve sokaklar ise şöyle:

“Aslantepe Caddesi, Azizler Sokak, Beşkonaklar Caddesi, Cezmi Kartay Caddesi, Fuzuli Caddesi, Göktuğ Sokak, Halep Caddesi, Hamikoğlu Sokak, İ.Ahmet Sarıoğlu Sokak, İyiliksever Sokak, Leblebici Sokak, Milli Egemenlik Caddesi, Niyazi Misri Caddesi, Ömer Efendi Sokak, Pınarönü Sokak, Sarayım Sokak, Sivas Caddesi, Şehit Fahri Koçyiğit Sokak, Şehit Selahattin Şener Sokak, Şehit Servet Aktaş Caddesi, Şire Pazarı Sokak, Turgut Temelli Caddesi, Yeni Boztepe Caddesi, Pınarönü-Erişkin Sokak.''

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.07.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
ParkmetreUKOMEMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAli Yıldırım
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