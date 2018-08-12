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Özel’den TL ile alışveriş çağrısı

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Türk Lirasına değer kazandırma seferliğine Malatya’dan destek olarak ,yapılacak ticaretlerde, gayrimenkul alışverişleri ve kira meblağları dolarla değil Türk Lirası üzerinden yapılmalıdır. Mevcuttaki dolarlar öz varlığımız Türk Lirasına çevrilmelidir” dedi.

Özel’den TL ile alışveriş çağrısı

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Türk Lirasına değer kazandırma seferliğine Malatya’dan destek olarak ,yapılacak ticaretlerde, gayrimenkul alışverişleri ve kira meblağları dolarla değil Türk Lirası üzerinden yapılmalıdır. Mevcuttaki dolarlar öz varlığımız Türk Lirasına çevrilmelidir” dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:29
Özel’den TL ile alışveriş çağrısı

Dolar yüksekliğinin Türkiye’de ve Malatya’da piyasaları kötü etkilediğini aktaran Özel, “Piyasada Türk Lirası hareketliliğini azaltarak ekonomiyi dar boğaza çekmektedir. Cumhurbaşkanımızın uzun süredir dile getirdiği ‘Türk Lirası ile ticaret yapın’ açıklamaları ile Türk Lirasına değer kazandırma seferberliği başlatmış olmasına rağmen Malatya’da alışveriş merkezlerinde kira sözleşmeleri halen döviz ile yapılmakla beraber yine büyük hacimli ticaret yapan firmalar dövizle işlem yapan bu grup iş adamları Türk Lirasına değer kaybettirmeye devam edip haksız kazanç sağlamaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımıza kötü örnek olmaktadır. Bu grup iş adamlarını takip eden vatandaşlarımız da ellerindeki gayrimenkul Türk Lirası ve altınları dolara çevirmektedir. Bu davranışlar doların piyasadaki normal yüksekliğini bir kat daha artırmaktadır. Türk Lirasına değer kazandırma seferliğine Malatya’dan destek olarak ,yapılacak ticaretlerde, gayrimenkul alışverişleri ve kira meblağları dolarla değil Türk Lirası üzerinden yapılmalıdır. Mevcuttaki dolarlar öz varlığımız Türk Lirasına çevrilmelidir. Piyasalar Türk Lirası ile canlandırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Alışveriş merkezlerinin kira gelirlerinin Türk Lirasına çevrilmesinin Malatya ve Türkiye açısından elzem bir durum olduğundan söz eden Özel, “Bunun için gerekli temasların kurulması ve gerekenlerin yapılması gerekmektedir. Bu yaptırımın olması hem Türk Lirasına değer kazandırmak hem de oluşan bu haksız kazanca engel olmayı sağlayacaktır. İlk etapta doların yükselmesindeki haksız oluşan bu kardan doğacak karı almaktan vazgeçmek ve sözde görünen bu zarar göze alınmalıdır. Bu sayede Türk Lirasının piyasa hareketliliği ile canlanan ekonomi kısa süre içinde rahatlayıp Türk Lirasının değer kazanmasına alım gücünün artmasına uzun vadede ülkemizin kalkınmasına sebep olacaktır” diye konuştu.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Aziz özelAlışveriş çağrısı
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