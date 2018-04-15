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(Özel) Polis adayları zorlu eğitim sürecinden geçiyor

Uluslararası başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatı yeni mezunlar ile gücüne güç katmaya devam ediyor. Lisans mezunlarının eğitim aldığı Polis Mesleki Eğitim Merkezlerinin yanında lise mezunları adayların eğitim gördüğü ve ülkemizde...

(Özel) Polis adayları zorlu eğitim sürecinden geçiyor

Uluslararası başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatı yeni mezunlar ile gücüne güç katmaya devam ediyor. Lisans mezunlarının eğitim aldığı Polis Mesleki Eğitim Merkezlerinin yanında lise mezunları adayların eğitim gördüğü ve ülkemizde...

15 Nisan 2018 Pazar 11:01
(Özel) Polis adayları zorlu eğitim sürecinden geçiyor

Uluslararası başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatı yeni mezunlar ile gücüne güç katmaya devam ediyor. Lisans mezunlarının eğitim aldığı Polis Mesleki Eğitim Merkezlerinin yanında lise mezunları adayların eğitim gördüğü ve ülkemizde beş adet bulunan Polis Meslek Yüksek Okulları, polis olmak isteyen gençleri zorlu bir eğitimden geçiriyor.

Türk Polis Teşkilatı teknolojik gelişmeler ve değişen koşullara göre eğitim vermeye devam ediyor. Polislik mesleğine lise mezunları ve üniversite mezunları arasından sınavlarda yeterli başarıyı karşılayan, sağlık ve yaş koşullarını sağlayan bireyler arasından alım gerçekleşiyor. Hayalinde polislik mesleği olan gençler zorlu bir eğitim sürecinin ardından polis üniforması giyerek toplumumuzun asayiş ve güvenliğinden sorumlu oluyor. Lise mezunlarının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı alarak başvuruda bulunabildiği, çeşitli sınavları geçerek öğrenciliğe kabul edilen ve ülkemizde beş adet bulunan Polis Meslek Yüksek Okullarında ise öğrenciler yatılı olarak ve 2 yıl eğitim görerek meslekleri ile ilgili olarak tam donanımlı bir şekilde mezun oluyor. Polis mesleğinin gerektirdiği temel hukuk, ceza hukuku, sosyal psikoloji, olay yeri koruma ve kriminaslistik, silah ve atış uygulamaları derslerinin yanı sıra Atatürk ilkeleri ve inkılapları tarihi, yabancı dil, beden eğitimi gibi dersleri de gören öğrenciler, sınavlarda gösterdikleri başarı sonunda polis memuru olarak atanıyor.

İzmir’de 861 öğrenci

861 öğrencinin eğitim gördüğü İzmir’de bulunan Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nda polis adaylarının eğitimleri ile ilgili bilgi veren Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Musa Erdoğan, lise mezunları içerisinden sınavla öğrenci aldıklarını belirterek, "Okulumuzun 2 yıllık eğitim dönemi var. Burada adayları mesleki eğitimlerini aldıktan ve başarılı olduktan sonra mesleğe kazandırıyoruz. Derslere ek olarak meslekle ilgili konferanslar düzenliyoruz. Buradan eğitim alan öğrencilerimize temel dersleri veriyoruz. Meslek içi eğitimlerimiz daha sonra da devam etmekte" diye konuştu. Polis olmayı düşünen gençlere de çağrı yapan Erdoğan, "Eğitim süreci zorlu bir süreç ama uluslararası başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatı bu eğitimleri almazsa başarılarını yakalayamaz. Hayalinde polislik mesleği olan gençleri aramızda görmekten mutluluk duyarız’’ dedi.

763. kuruluş yıl dönümü

Son olarak Polis Haftası ile ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Teşkilatımızın bu yıl 763. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Geçmişi şan ve şerefle dolu olan bu teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Yeni yetiştireceğimiz polislerimizi böyle bir ocakta yetiştirmenin gururunu yaşıyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."
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