ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ GAZETECİLERDEN NE İSTİYOR?

MOTAŞ toplu taşıma araçlarının bir kısmını özelleştirdikten sonra vatandaşlardan birçok şikayet de beraberinde geldi. Özellikle ücretsiz binenlerin çok olduğu gerekçesiyle zarar ettiklerini öne süren halk otobüsleri, şimdilerde gözlerine bir kamu hizmeti yapan ve toplu taşıma araçlarına ücretsiz binen Sarı Basın Kartı sahiplerine çevirdi. Otobüslere binişte ücretsiz yasal geçişli kartlar arasında Sarı Basın Kartı’nın da yer almasına rağmen bunu göz ardı eden bazı şoförlerin Sarın Basın Kartı’na “Bu kart geçersiz” demesi gazetecilerin tepkisine neden olurken, MOTAŞ’ın gazetecileri mağdur eden bu konuyla ilgili nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu oldu.

İletişim fakültesinde 4 yıl okuduktan sonra iş hayatına atılan ve belli bir zaman diliminden sonra Sarı Basın Kartı’na sahip olan gazetecilerin bazı Özel Halk Otobüsü şoförlerinden böyle bir tepki almasını değerlendiren Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Sarı Basın Kartı’yla toplu taşıma araçlarına ücretsiz binilmesinin gazetecilerin hakkı olduğunu söyledi.

BEN DE BU KONUDAN ŞİKAYETÇİYİM

Abacı sözlerine şöyle devam etti:

“Bu problemi ben de yaşıyorum. Bu konuyla alakalı sık sık MOTAŞ aranmalı. Ben de bu konudan şikâyetçiyim. Geçen gün benim de başıma geldi. MOTAŞ’ın kendi şoförlerine daha önceleri bunu çok anlattık, onlar artık problem çıkartmıyorlardı. Minibüsler dönüştürülüp halk otobüsü olduklarında da aynı problemi yaşamaya başladık. Bu problemin gazetecilerin yaşamaması gerekiyor.”