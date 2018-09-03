Özcan’dan “Kayısıyı pazara getirmeyin!” tepkisi

Son zamanlarda kayısı üreticilerine ‘Kayısıyı pazara getirmeyin!’ çağrılarının yapılması Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı çileden çıkardı. BUSABAH gazetesine konuşarak tepkilerini dile getiren Özcan, kayısının satılarak kıymetleneceğini belirtti. Ayrıca Başkan Özcan, dolar yükselmeden önce ithalat ve ihracatçılara ‘TL ile alışveriş yapın!’ çağrısında ne kadar haklı olduğunu hatırlatarak, önemli açıklamalarda bulundu.

İhracatçılar ve ithalatçılara ‘dolarla ticaret yapmayın!’ telkini daha önceleri de dile getirdiğini anımsatan Başkan Özcan, ekonomideki bu manipülasyonlara karşı Türkiye’de Milli bir duruş sergilendiğini söyledi.

İHRACATÇILARI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Dövizdeki sert iniş ve çıkışların ihracatçıları zarara soktuğunu ifade eden Başkan Özcan, “Özellikle dövizdeki sert iniş ve çıkışlar ihracat yapan arkadaşlarımızı zor durumda bıraktı. Dolayısıyla önceden de TL bazlı ihracatın yapılmasının çok daha sağlıklı olacağını ifade etmiştik. Çünkü ihracatçı ve ithalatçı da sağlıklı alışveriş ile ticaret yapabilmeleri için mutlaka ürünün satış veya alış fiyatından bedelinin gelmesi gerekiyor. Dövizdeki bu sert iniş ve çıkışlar birtakım zararlara yol açıyor. Ürün milli bir ürün, dolayısıyla bunun alışverişinin de milli bir parayla yani TL’yle yapılması çok daha mantıklı. Milli parayla ticaret hem ihracat rakamlarında sağlıklı alışveriş yapabilmek için hem milli ürüne ciddi anlamda katkısı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

HİÇBİR ŞEYİ SATMADAN KIYMETLENDİREMEZSİNİZ

Bazı çevrelerin ‘Pazara kayısı getirmeyin’ açıklamalarını eleştiren Başkan Özcan, “Bazen bazı arkadaşlarımız iyi niyetle, ‘kayısıya faydası olur’ diye bazı açıklamalarda bulunuyorlar. Ama kayısı ihracatına zarar verecek bütün atraksiyon ve söylemlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. İhracatı kendi içerisinde arz-taleple oluşabilecek fiyat istikrarını bozmadan, bu ürünün ihracata gidecek şekilde önünü kesmemek lazım. Sürekli piyasalara ‘bu ürünü satmayın!’ demek çok doğru bir yaklaşım değil. ‘Ürünü pazara getirmeyin’ söylemi çok yanlış. Biz sadece çiftçiye, ‘ürünü piyasa dengelerini bozmayacak şekilde piyasaya getirin’ dedik. Ama çiftçiye ‘bu ürünü satmayın, filan tarihte filan paraya satılır’ demek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bu bir prestij ürünüdür, bu bir strateji ürünü değildir, bunun karşılığını tüketici raftan alıp tüketince ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ürün ihracata dayalı bir ürün. Biz bu ürünü satarak kıymetlendirebiliriz. Hiçbir şeyi satmadan kıymetlendiremezsiniz. Mal müşteriye satılır” şeklinde konuştu.

BU ÜRÜNÜ NEREYE KADAR SAKLAYALIM?

Bu gibi söylemlerin ihracata zarar vereceğini belirten Başkan Özcan, şunları kaydetti:

“Şu anda TL bazında kayısı iyi fiyatta. Elbette ki ben de isterim kayısının kilosu 15-20 TL olsun. Ama her ürünün bir muadili var. İhracata zarar verecek bütün söylem ve çıkışlardan herkes uzak duracak. ‘Ürünü satmayın demek’ çok yanlış bir yaklaşım. Kısacası çiftçiyi ve üreticiyi yanlış yönlendirmemek gerekiyor. Ama ürünü piyasaya orantılı getirmek çok daha mantıklı bir yaklaşım olur. Kayısı satıldıkça kıymetlenecek. Mesela, bu ürünün üzerini naylonlayıp saklayalım, nereye kadar? Bu kayısıyı kıymetlendirmeyecek. Bu iş ihracata zarar verir. Zaten Türkiye bir ekonomik dar boğazdan geçiyor. Biz şu anda bundan en az etkilendik. Önemli olan ihracattaki sorunları çözmek.” busabahmalatya.com