Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay: “Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun”

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Günlük 520 bin yolcunun taşınacağı Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun. Başkentray ile birlikte Kayaş-Sincan arası artık 49 dakikada tamamlanacak” dedi.HAK-İŞ Konfederasyonu...

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay: “Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun”

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Günlük 520 bin yolcunun taşınacağı Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun. Başkentray ile birlikte Kayaş-Sincan arası artık 49 dakikada tamamlanacak” dedi.HAK-İŞ Konfederasyonu...

15 Nisan 2018 Pazar 18:37
Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay: “Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun”

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Günlük 520 bin yolcunun taşınacağı Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun. Başkentray ile birlikte Kayaş-Sincan arası artık 49 dakikada tamamlanacak” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Başkentray’ın Ankara’ya hayırlı olmasını diledi. “Her geçen gün büyüyen ve yatırımlarına aralıksız devam eden bir Türkiye gerçeği var” diyerek sözlerine başlayan Genel Başkan Mustafa Toruntay, “Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray; Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımızın gerçekleştirdiği açılışla hizmete girdi. Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin vatandaşımıza hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun da olduğunu belirten Başkan Toruntay, “Başkentray projesinde her şey düşünüldü. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli seyahat etmeleri için her şey eksiksiz bir şekilde tasarlandı ve bu proje hayata geçti. Proje kapsamında yeni işyerleri de açıldı ve istihdam sağlandı. Yani nereden bakarsanız bakın büyük bir kazanım söz konusu. Başkentray’ın Yenişehir İstasyonu’ndan Kızılay Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray’a yolcu aktarmasının mümkün olması da ayrı bir kolaylık oldu. Ben hem bir vatandaş hem de taşımacılık sektöründe lider konumda olan bir sendikanın genel başkanı olarak, bu büyük projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi mekanda halı ve yün yıkama geleneği
Tarihi mekanda halı ve yün yıkama geleneği
TOKİ'DEN  MÜJDE
TOKİ'DEN  MÜJDE
Macar çocuklar Barış Manço şarkılarıyla coşturdu
Macar çocuklar Barış Manço şarkılarıyla coşturdu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim