''ÖYLE ODA BAŞKANLARINDAN BU ESNAFA FAYDA OLMAZ''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bayburt’ta esnaf temsilcileri ile buluştu, AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi’nin açılış dersine katıldı.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt Valiliği önünde karşıladı.

Tüfenkci ve Ağbal, beraberlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.Ziyaretin ardından Bakanlar Tüfenkci ve Ağbal Bayburt Öğretmenevi’nde, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın esnaf dostu olduğuna dikkat çekti, esnafla ilgili bütün meselelerde hep esnaftan yana tavır aldıklarını, esnafın önünü açmak, esnafı yaşatabilmek adına olan düzenlemelere onay verdiklerini belirtti.

KÜÇÜK ESNAF E-TİCARETTE YER ALMALI

Esnafı, ezici rekabete karşı korumaları gerektiğini belirten Bakan Tüfenkci, küçük esnafın e-ticarette yer alması gerektiğine işaret etti ve şöyle konuştu:

"Özellikle küçük esnafımızı pozitif anlamda ayrıştırmamız lazım. Bu, şu demek değildir: esnafımızı geleneksel ticaretin kalıpları içerisinde gelişime kapalı olarak yaşatmayalım. Onu yeni gelişen ticaretin şartlarına uydurmamız lazım. Hatırlayın 50, 60 yıl önce semercilik diye bir meslek vardı. Bugün o semerciliği yapanlar var mı? Çok az, parmakla sayılabilecek kadar. Bu meslek öldü ama ne geldi yerine? Oto, koltuk döşemeciliği geldi, yani farklı yerlere evrildi. Şimdi de birçok mesleğimiz değişerek rekabetini sürdürecek, bundan emin olun."

Bakan Tüfenkci, PTT ile imzalanan protokole değindi, bu protokolle esnafı e-ticarette nasıl konumlandıracaklarından söz etti.

BU ODALAR BU SİSTEMLE ÇÖKER

Tüfenkci, esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğine de dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"Size yeminle söylüyorum, esnafsınız çok değil ben diyeyim 5 sene, siz diyen 3 sene bu odalar, bu sistemle çöker. Yeniden yapılandırmamız, güçlendirmemiz lazım. Gidip orada başkan olarak şuradan buradan para dilenen veya belediye başkanına 'bana yer ver bina yapayım veya kiramı karşılayayım' diyen oda başkanından esnaflara elbetteki bir fayda olmaz. Şu anda 3 bin 200 esnaf odası var. Birçok odamızın üye sayısı 100-150-200 tane. 150'den tamamı aidat ödese yine giderini ödeyemezsin, hangi projeyi uygulayacaksın?"

ESNAF, HATAY’DAN AFRİN’E ZEYTİN DALI UZATACAK

Bakan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyüttüklerini ifade etti, Afrin'e ciddi bir operasyon yapıldığını ve ekonominin bundan etkilenmediğini belirtti.

Tüfenkci, 14 Mart’ta esnaflarla birlikte Hatay’dan Afrin’e zeytin dalı uzatacaklarını belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"14 Mart'ta, 81 ilden gelen 2 bin 500 oda, esnaf ve kooperatif başkanımızla Hatay'dan Afrin'e zeytin dalı uzatacağız. Diyeceğiz ki 'Hatay'dayız, devletin yanındayız.' Esnaf kardeşlerimiz heybelerini doldurarak, oradaki esnaf kardeşlerimizle dayanışma ve Afrin'e de zeytin dalı uzatma adına orada olacak. Bütün esnafımıza şimdiden teşekkür ediyorum." busabahmalatya.com