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Otomobil yoldan çıktı

Darende ilçesinde otomobilin yoldan çıktığı kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil yoldan çıktı

Darende ilçesinde otomobilin yoldan çıktığı kazada 5 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:30
Otomobil yoldan çıktı

Edinilen bilgilere göre, Elbistan’dan Darende yönüne gelmekte olan B.C. (23) yönetimindeki 46 EH 443 plakalı otomobil, Sandıkkaya Mahallesi Uluveren mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır hasar gören araçta bulunan B.C., G.E. (21), Z.D. (24), A.O. (26) ve T.U.D. (11) yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavilerine başlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilDarende
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