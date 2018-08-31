Otomobil takla attı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Muhammet Kökpınar idaresindeki 02 AP 347 plakalı otomobil, Gölbaşı- Malatya karayolu 22.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Kökpınar ile otomobilde bulunan Aysel Kökyer, Talha Faruk Kökpınar, Cem Ensar Kökpınar, Fadime Kökpınar ve İmran Kökpınar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.