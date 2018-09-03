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Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil  şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Kökpınar ile otomobilde bulunan Aysel Kökyer, Talha Faruk Kökpınar, Cem Ensar Kökpınar, Fadime Kökpınar ve İmran Kökpınar yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil  şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Kökpınar ile otomobilde bulunan Aysel Kökyer, Talha Faruk Kökpınar, Cem Ensar Kökpınar, Fadime Kökpınar ve İmran Kökpınar yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:09
Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Muhammet Kökpınar idaresindeki 02 AP 347 plakalı otomobil, Gölbaşı- Malatya karayolu 22.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

 Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Kökpınar ile otomobilde bulunan Aysel Kökyer, Talha Faruk Kökpınar, Cem Ensar Kökpınar, Fadime Kökpınar ve İmran Kökpınar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilSarampolYaralı
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