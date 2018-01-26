OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Mustafa Çatan idaresindeki 48 M 8432 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya karayolu Balıkburnu mevkiinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çatan ile otomobilde bulunan Remziye, Nur Fidan ve Nazife Çatan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

