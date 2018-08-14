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“Osmanlı tokadı indirilmeli”

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, ABD ile yaşanan ekonomik gerilimin  ardından açıklama yaptı. Evren, “15 Temmuz’da göstermiş olduğu birlik ve beraberliğin burada Amerika’ya gösterme zamanı gelmiştir. Osmanlı tokadı indirilmelidir” dedi.

“Osmanlı tokadı indirilmeli”

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, ABD ile yaşanan ekonomik gerilimin  ardından açıklama yaptı. Evren, “15 Temmuz’da göstermiş olduğu birlik ve beraberliğin burada Amerika’ya gösterme zamanı gelmiştir. Osmanlı tokadı indirilmelidir” dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:44
“Osmanlı tokadı indirilmeli”

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

S-400 FÜZELERİNİ YERLEŞTİRİLME ZAMANI GELDİ

“ABD’nin ülkemize yapmış olduğu ekonomik savaş yaptırımlarına karşın artık esnaf ve sanatkârlarımız bilime ve teknolojiye daha çok önem vererek 15 Temmuzda göstermiş olduğu birlik ve beraberliğin burada Amerika’ya gösterme zamanı gelmiştir. Osmanlı tokadı indirilmelidir. Benim ecdadım bu cihanda 600 yıl hüküm sürdü. Ancak böyle ülkelere, halka zulüm etmedi. 1 yıl içinde dünyayı savaşlara soktun. Bazı ülkeleri bir dilim ekmeğe muhtaç ettin sıra Türkiye’de mi ancak bu planlarız Türk milletine ülkede tutmaz, esnaf ve sanatkârlar olarak ekonomi savasında ve her konuda devletimizin yanında olacağız olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu ülke toprakları için ecdadımız bağımsızlık mücadelesi verdi bundan sonrada bizler vermeye hazır olacağız. Bu ekonomi savaşında esnaf ve sanatkarlarımız ele ele vererek çalışmalarımız ile kolaylıkla atlatacağımıza inanıyorum. Esnaf ve sanatkârlar olarak beklentimiz, Malatya’daki ABD’nin kürecikteki bulunan Radar üstünün boşaltılarak buraya Rusya’dan alınacak olan S-400 füzelerini yerleştirilme zamanı gelmiştir” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Osmanlı TokadıIndirilmeliAli Evren
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