Osman Ak, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 173. Yılı dolayısıyla Vali İzzettin Küçük’ü ziyaret etti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yılı dolayısıyla ziyaretine gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak öncülüğündeki kutlama komitesini, Heykel Tarihi Valilik Hizmet Binasında bulunan Makamında kabul etti.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yılı dolayısıyla ziyaretine gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak öncülüğündeki kutlama komitesini, Heykel Tarihi Valilik Hizmet Binası’nda bulunan Makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Vali İzzettin Küçük: " 173 yıllık şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettiren, milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.Kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günde, milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakâr ve cansiperane çalışmalarının halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır. Suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Dün de belirttiğim gibi özellikle narkotik alanında, hırsızlık alanında, trafik alanında gözle görünür halkımızın teveccühünü ve teşekkürünü kazandığımız bir başarı vardır. Bu başarıdan dolayı Emniyet Müdürümüzü başta olmak üzere bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şehit ailelerimize de başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin. Rabbim Gazilerimize sağlıklı bir ömür versin.”diye konuştu.

Kutlama komitesi adına, konuşan İl Emniyet Müdürü Osman Ak ise;”Yasalarımızın bizlere verdiği yetkiler doğrultusunda ve en önemlisi milletimizin desteği ile Bursa’nın huzuru için mücadelemize devam edeceğiz.”şeklinde konuştu.

Vali İzzettin Küçük ziyaret sonrasında kutlama komitesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.