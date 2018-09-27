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OSB’ler ‘İmar Barışı’nı öğrenecek

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), OSB’leri ve OSB sanayicilerini de yakından ilgilendiren İmar Barışı ile ilgili Ankara’da bir panel düzenleyecek. Panele Malatya’dan da OSB’ler katılım gösterebilecek.

OSB’ler ‘İmar Barışı’nı öğrenecek

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), OSB’leri ve OSB sanayicilerini de yakından ilgilendiren İmar Barışı ile ilgili Ankara’da bir panel düzenleyecek. Panele Malatya’dan da OSB’ler katılım gösterebilecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:39
OSB’ler ‘İmar Barışı’nı öğrenecek

İmar barışı ile gelen düzenlemelerin Türkiye'nin en planlı sanayi alanları olan OSB’ler için de son derece önemli olduğunu söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Ankara’da düzenlenecek panele Türkiye’deki tüm OSB’lerin davet edildiğini belirtti. Kütükcü, OSBÜK olarak başta enerji olmak üzere OSB camiasını ilgilendiren İmar Barışı, emsalin artırılması, mesleki eğitimin iyileştirilmesi gibi pek çok konuyu yakından takip ettiklerini, bunlarla ilgili tüm bakanlıklara raporların sunulduğunu anlattı.

Kütükcü, “Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı da ziyaret ederek, kendilerine OSB’lerimizin İmar Barışı ile ilgili taleplerini ilettik. 2 Ekim Salı günü TOBB Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda saat 10.00’da başlayacak imar barışı bilgilendirme panelinde de tebliğle yapılan yeni değişikliklerden sonra imar barışının OSB’lerde uygulanması ile ilgili bilgilendirmeler anlatılacak. Tüm OSB’lerimizi bu panele katılmaya davet ediyorum” dedi.

OSBÜK tarafından yapılan açıklamada, programa katılmak isteyen OSB temsilcilerinin info@osbuk.org.tr adresine katılım durumlarını bildirmeleri gerektiği kaydedildi. (İHA)

İHA

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
Organize Sanayi BölgeleriImar BarışıFatma VarankMemiş Kütükcü
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