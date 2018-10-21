Ortak parmak izi havuzuyla suçlular yakalanıyor

Bu yıl Temmuz ayında Karadeniz’de etkisiz hale getirilen Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır’ın 9 faili meçhul terör olayının sorumlusu olduğu tespit edildi.

Parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla 2018 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi OPTES ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) sistemlerinin karşılıklı sorgulanmasına dair protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokol sayesinde birçok olay çözüme kavuştu. İki kurum arasında karşılıklı parmak izi paylaşımı sayesinde bugüne kadar terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık ve diğer olaylar olmak üzere toplam 471 olay aydınlatıldı.

8 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Emniyet ve jandarmanın parmak izi paylaşımı ile rafa kaldırılan önemli terör olayları da çözüldü. Aydınlatılan olaylar arasında 2011 tarihinde Hakkari Çukurca’da karayolunun 17’nci kilometresinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına ait konvoyun geçişi sırasında terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, Jandarma Binbaşı Yavuz Başyar ile 8 asker şehit olmuştu. Bu olayın faillerine ait 11 adet parmak izinden 7’sinin Suriye uyruklu Mustafa Muhiddin isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

9 FAİLİ MEÇHUL TERÖR OLAYI ÇÖZÜLDÜ

Bu yılın Temmuz ayında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Karadeniz Bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır etkisiz hale getirilmişti. Mehmet Yakışır’dan alınan parmak izlerinin OPTES-APFIS veri tabanında bulunan parmak izleriyle karşılaştırılmasıyla 9 faili meçhul terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi. Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır’ın faili olduğu bazı olaylar şu şekilde:

“2006 ve 2007 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında tuzaklanan EYP olayı, Diyarbakır Lice’de Lice-Kulp karayolunda zırhlı aracın geçişi esnasında meydana gelen patlama olayı, 2016’da Trabzon Maçka’da Akarsu Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile 2017’de Trabzon Maçka ve Tonya ilçelerindeki evden hırsızlık olayları.”

PARMAK İZİ GEÇMİŞ YILLARDA YAŞANAN 6 OLAYLA EŞLEŞTİ

Yine bu yıl haziran ayında Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı çatışma olayında alınan 2 adet parmak izinin GaffariYorulmaz’a ait olduğu tespit edildi. GaffariYorulmaz’a ait parmak izlerinin Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla eşleştiği görüldü. (İHA)