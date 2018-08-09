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Örnek çiftçinin yetiştirdiği ürünler yok satıyor

Malatya’da çiftçilik yapan Murat Altıntop’un yetiştirdiği kapya biberleri yok satıyor. Örnek çiftçinin hedefi şimdi ürünlerini dışarıya ihraç etmek.

Örnek çiftçinin yetiştirdiği ürünler yok satıyor

Malatya’da çiftçilik yapan Murat Altıntop’un yetiştirdiği kapya biberleri yok satıyor. Örnek çiftçinin hedefi şimdi ürünlerini dışarıya ihraç etmek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:04
Örnek çiftçinin yetiştirdiği ürünler yok satıyor

Darende’nin Balaban Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Altıntop örnek bir projeye imza attı. Kayısıya alternatif olarak 20 bin fide kapasiteli seraya kapya biberi diken Altıntop şimdi emek verdiği ürünlerin meyvesini alıyor.

Murat Altıntop, “Gökpınar sulama suyunun gelmesi ile alternatif ürünler yetiştirebilir miyiz diye düşünürken aklımıza kapya biber yetiştirmek geldi. 20 bin fide kapasiteli serada yetiştirdim fideleri. Burada 20 bin adet fide var. Biberlerimiz şu anda verimli hale geldi. Gökpınar sulama suyu ve Balaban'daki çayda olan suların sayesinde güzel ürün yetiştirmeye başladık. Ürünlerimizi pazarlamaya başladık. Ben diğer insanlarımızın da her türlü şeylere meyil etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi ise “Ben öncelikle yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ederim. Balabanımızda bir ilki gerçekleştirdi alternatif ürün olarak kayısıdan sonra biber oldukça güzel bir bahçe çıkarttı. Kendisine bol satışlar diliyorum” diye konuştu.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
örnek çiftçiürün
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