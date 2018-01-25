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Ormanlı köyü Afrin için seferber oldu

Siirt’in Şirvan ilçesi Ormanlı köyünde, yıllarca terör örgütü PKK ile mücadele eden güvenlik korucuları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Mehmetçikle Afrin’e gitmek istiyor.Şirvan’ın en uç...

Ormanlı köyü Afrin için seferber oldu

Siirt’in Şirvan ilçesi Ormanlı köyünde, yıllarca terör örgütü PKK ile mücadele eden güvenlik korucuları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Mehmetçikle Afrin’e gitmek istiyor.Şirvan’ın en uç...

25 Ocak 2018 Perşembe 19:10
Ormanlı köyü Afrin için seferber oldu

Siirt’in Şirvan ilçesi Ormanlı köyünde, yıllarca terör örgütü PKK ile mücadele eden güvenlik korucuları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Mehmetçikle Afrin’e gitmek istiyor.

Şirvan’ın en uç noktasındaki köy, terörle mücadelede 10’un üzerinde şehit vermiş. Terörle mücadelede yıllarca Mehmetçikle omuz omuza mücadele ettiklerini aktaran Mehmet Mahfuz Akpolat adlı güvenlik korucusu, canı pahasına da olsa dün olduğu gibi, bugün de, yarın da devletinin yanında olacaklarını söyledi.

"HDP milletvekilleri Kürtlerin temsilcisi değil"

Devletten maaş alan ve sonra da Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden HDP milletvekillerinin Kürtlerin temsilcisi olmadığını belirten Akpolat, "Dün gece televizyonda izledim bir kadın milletvekili Türkiye Cumhuriyeti’nden maaş alıyor ama bizi şikayet ediyor. Kürt benim. Onlar bizim temsilcimiz değil. Onların Kürtlükle alakası yoktur. Kürt biziz. Bakın camimiz görüyorsunuz. Beş vakit namaz kılıyoruz. Biz insanlara zulüm eden katledenlere karşıyız. Biz devletimizden yanayız ve devletimize yana tarafız. Biz Afrin’e gitmek istiyoruz. Bize yıllardır Güneydoğu’da şiddeti yaşatmak isteyenler bugün Afrin’de Kürtlere de zulmediyorlar. Biz Mehmetçik ile birlikte omuz omuza savaşarak oradaki Kürtleri de kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

"Gönüllü korucu olduk, seve seve Afrin’e gideriz"

Alaattin Avşin adlı güvenlik korucusu da Afrin’e gitmek istediğini belirterek, askerin yanında savaşmak istediğini söyledi.

Köyde 9 yıllık bir başka güvenlik korucusu Şemsettin Akpınar ise, "9 yıllık korucuyum oraya gönüllü olarak gitmek istiyorum. Afrin’e hepimiz, tüm köy gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Mehmet Şakir Akyıldız, 40 yıldır terörle mücadele ettiklerini belirterek, "4 yıldır muhtarım. Bizim aile 4 şehit verdi, köyde 10 şehidimiz var. Afrin’e gitmek istiyoruz. Köyle birlikte oraya gidip mücadele etmek istiyorum" dedi.
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