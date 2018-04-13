Ordulu balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

Avlanma sezonundan umduklarını bulamadıklarını belirten Ordulu balıkçılar, son 10-15 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini söyledi.

1 Eylül’de av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılar, bu sezon hayal kırıklığı yaşadı. Küresel ısınma ve yanlış avlanma yüzünden denizden mahsul çıkartamadıklarını dile getiren balıkçıklar, bu durumun giderek kötüye gittiğine dikkat çekti. Balıkçılar, 15 Nisan’da sona erecek olan sezonun, son 15 yılın en kötü sezonu olduğuna da dikkat çekti.

Kışlaönü Balıkçı Barınağı Başkanı Ünal Karadeniz, balıkçılıkta son yılların en kötü sezonunu geçirdiklerini söyledi. Karadeniz, “Bu sene balıkçılıkta, belki de son 10-15 yılın en kötü sezonunu geçirdik. Geçen sene palamut balığı hiç olmadı. Hiç olmadı derken, bir önceki yılın onda biri kadar zor oldu. İstavrit balığından da umduğumuzu bulamadık. İstavrit balığı son 5 yıldır Karadeniz’de küçük. Bunu büyüyecek diye ümit ediyoruz ama büyümüyor. Her sene küçük geliyor. Ama bu denizin doğal bir ortamından mı yoksa içgüdüsel olarak istavrit balığı burada büyüyüp başka taraflara mı geçiyor bilemiyoruz. İstavrit buraya sürekli küçük geliyor” dedi.

Başkan Karadeniz, hamsi sezonunun da çok kısa sürdüğüne dikkat çekerek, “Hamsi sezonu da burada çok kısa sürdü. Bandırma’dan ve boğazdan balıkçı arkadaşlarımız tekneler buraya akın etti. İstanbul boğazı da çok kötüydü, onlar da ekmeklerini aramak için buraya geldiler, onun da etkisi oldu” şeklinde konuştu.

“Karadeniz’de anormal bir durum var”

Sezonun kötü geçmesinde bilinçsiz avlanmanın da rolü olduğuna dikkat çeken Karadeniz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tam anlamıyla çok kötü berbat bir sezon geçirdik. Belki bilinçsiz avlanma yapıyoruz. Son yıllarda balıkçılar bu kurallara uymaya çalışıyor ama her meslekte olduğu gibi bazı art düşünceli arkadaşlar olabiliyor. Bazen de balık tutuyoruz ama ince balık çıkıyor. Bu balığın da küçük olduğunu fark edemiyoruz. Doğal olarak suçlu duruma düşebiliyoruz. Denizde şu anda barbun ve mezgit balığının olması lazım ama bazı küçük balıkçı arkadaşlar 20 tane ağ kuruyor ve aldıkları balık 3-5 kilogramı geçmiyor. Karadeniz’de çok anormal bir durum var.”

“Büyük kayıkların da etkisi var"

Yaklaşık 40 yıldır denizde olan İsa Atik ise, “Bu durumun sebebi bilinçsiz avlanma, iklim ve kirlilik. Balık sezonu 2-3 yıldır hep kötüye gidiyor, zamanla ne göreceğimiz belli değil. Eskiden 6-7 ay sezon yaparken, şimdi 3-4 ayda bitiriyoruz. Büyük kayıkların da uzaklara açıldıkları için bunun da etkisi oluyor” şeklinde konuştu.