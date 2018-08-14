Operasyonun nedeni Türkiye’nin Ortadoğu’daki duruşu

Ekonomik savaşın üstesinden geleceklerinin altını çizen Tüfenkci, “Çok sürmeyecek, bizi dize getiremeyecekler. Başaramayacaklar bu millete asla diz çöktüremeyecekler. 15 Temmuz’da nasıl başaramadıysalar ki o günkü hedef de Türkiye’yi bölüp parçalamak, kardeşi kardeşe düşman etmekti. O gün sizler ve millet ayağa kalktı. Bugün de kenetlendiğimiz sürece hüsrana uğrayacaklar. Hükümetimiz art arda önlemlerini devreye sokmaya başladı, devlet ve millet kenetlenmesiyle yine galip gelen biz olacağız” ifadelerini kullandı.

24 HAZİRAN’DA BİR İMTİHAN GEÇİRDİK

Tüfenkci, Türkiye’nin önünde yerel seçimlerin olduğunu ve bu yerel seçimlerde AK Partiyi yine vurmaya çalışacaklarına dikkati çekerek, “Merkezi hükümetle uyumlu yerel yönetimlerin olmaması için gayret gösterecekler. Nasıl 24 Haziran’dan önce birbirine benzemeyen partiler bir araya gelerek AK Partiye karşı birleştiyse, nasıl bir takım manipülasyonlar ve algılar oluşturmaya çalışmışlarsa Mart yerel seçimlerinde de aynısına benzer oyunları oynayacaklar. 24 Haziran’da bir imtihan geçirdik, 19 Mart’ta da bu imtihandan daha fazlasını geçireceğiz. Uyanık olacağız. Oyunlara gelmeyeceğiz ” sözlerini kaydetti.

ARAPGİR’E SÖZÜ VERİLEN İCRAATLAR

Tüfenkci, Arapgir’e sözü verilen icraatların yerine getirilmesi için çalıştıklarına işaret ederek, “Su problemi için, MASKİ ve DSİ Genel Müdürü ve ilgili Bakan ile de görüşeceğim. İnşallah bu konuyu halledip Deregezen’in sıkıntılarını çözeceğiz. Hastanemizin ihalesini inşallah yüzde 30 kesintiye uğratmadan yaptırmak ve bu sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Hükümet Konağımızı da yatırım programına aldırdık. Arapgir’e yeni bir çehre kazandırma noktasında çalışıyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com