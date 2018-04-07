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Önce korktular, sonra sevdiler

Dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek olan Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi engelli vatandaşları ağırladı.Mumyalanmış devasa balıkları görünce korkan ve heyecanlanan engelli vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi....

Önce korktular, sonra sevdiler

Dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek olan Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi engelli vatandaşları ağırladı.Mumyalanmış devasa balıkları görünce korkan ve heyecanlanan engelli vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi....

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:25
Önce korktular, sonra sevdiler

Dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek olan Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi engelli vatandaşları ağırladı.

Mumyalanmış devasa balıkları görünce korkan ve heyecanlanan engelli vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otuzun üzerinde engelli vatandaş baharı İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Beylikdüzü Tesislerinde karşıladı. Aileleri ile birlikte önce balık ekmeğin keyfini çıkaran engelli vatandaşlar ardından da mumya balıklarla dolu müzeyi gezdiler. Mumya balıklardan korkan engelli vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemedi. Daha önce böyle bir müze görmediklerini belirten vatandaşlar, ‘Balıkları görünce oldukça heyecanlandık. En kısa zamanda buraya gelmeyen arkadaşlarımızla birlikte tekrar ziyarete geleceğiz. Burada filmlerde görebileceğimiz balıklar var. Hem ürkütücü hem de çok ilginç. Aynı zamandada böyle güzel bir müze ücretsiz. Emeklerinden dolayı Kenan Balcı’ya teşekkür ederiz. Bu günkü ziyaretten çok keyif aldık’ dediler.

Engellileri tesiste ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ünlü Balıkçı Kenan Balcı, ‘Burada hep birlikte baharın gelişini karşıladık. Önce balık ekmek yedik ardından da müzemizi ziyaret ettik. Bizler Balıkçı Kenan olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Onlara desteğimiz sonsuz. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bir çok balık çeşidini burada mumyaladık ve müze haline getirdik. Baharın gelmesiyle öğrencilerin ziyaretleri yoğunlaştı. Gençlerimizin müzeye ilgisi oldukça fazla. Bu müze aynı zamanda da bilgi hazinesi. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Burada denizlerimizde olan birçok deniz canlısı mevcut. Herkesin keyifle gezeceği bir yer. Ücretsiz olan müzemize büyük küçük herkesi bekliyoruz’ dedi.

Müzedeki dev balıklardan sonra hayvanat bahçesinde bulunan minik dostları da elleriyle besleyen engelli vatandaşlar programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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