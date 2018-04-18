Ömür Boyu Nafaka Kalkıyor Mu?

Ömür boyu nafaka uygulaması Türkiye'nin hukuksal alandaki problemli başlıklarından biri olarak bir süredir gündemde. Uygulamaya ilişkin son yıllarda gelen yoğun itirazlar sonrasında Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili harekete geçtiği bildiriliyor.

Kısa süren evliliklerde boşanma sonrasında ömür boyu nafaka ödemeye maruz kalan erkekler, son dönemde bu konuya bir çözüm bulunmasını talep etmişti. Boşanma davalarının büyük bir çoğunluğunda erkekler, ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilerek bu konuda ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Evlilik yapmış ve boşanmış erkeklerin yaşadığı bu mağduriyet, diğer evlilik adaylarını da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu da toplumdaki erkeklerin önemli bir kısmının evliliğe daha mesafeli bir duruş göstermesine neden oluyor.Aİle ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Boşanılan eş hiçbir zaman SGK gibi görülmemeli'' şeklinde bir cümle kullanılmış, bu değerlendirme de konuyla ilgili yakın zamanda bir çalışmanın olacağına dair ciddi bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Nafaka ödemesinde 5 aşamalı hesaplama

Hükümet, ömür boyu nafaka uygulamasını düzenlemek için yeni bir çözüm arayışı içerisinde. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre nafakanın süresi, miktarı, erkeğe yüklenip yüklenilmeyeceği belli ölçütlerle belirlenecek. Bu ölçütler ''evli kalma süresi”, “çocuk olup olmaması”, “boşanan kadının yaşı”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” şeklinde belirlenmiş durumda. Bu sayede daha istisnai boşanma vakaları da kendine has yönleriyle değerlendirilecek.Nafaka konusunda kadının kusur durumu epey önem taşıyacak. Hakim tarafından verilen kararlarda süre sınırı söz konusu olabilecek. Boşanmada kadın kusurunun %50'nin üzerinde olması durumunda erkeğe nafaka yüklenilmeyebilecek.

Belirlenen ölçütler göz önüne alınarak yapılacak olan hesaplamada hakimler, 3 ya da 5 yıl gibi farklı sürelerde nafaka ödenmesine karar verebilecek. Bu sayede boşanma davaları daha adil bir şekilde değerlendirilerek iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde dengeli, adil bir boşanma mümkün olabilecek.

Yaşlı kadınlar için ömür boyu nafaka devam edebilir

Boşanmada yaş düzeyi de bir diğer önemli ölçüt olarak karşımıza çıkıyor. Kadının kusurunun %50'nin üzerinde olduğu durumlarda dahi olmak üzere yaş durumundan dolayı ömür boyu nafaka ödemesi gerçekleşecek.

Nafaka yerine toplu tazminat

Şu an yasada hali hazırda var olan bir diğer uygulama da toplu tazminat olarak biliniyor. Ancak sık uygulanan bir karar değil. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada toplu tazminat da gündemde. Boşanan erkek toplu tazminat ödeyerek ömür boyu nafaka ödemekten sıyrılabilecek. Kaynak : Milli Gazete