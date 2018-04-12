Ölü bulunan öğretim görevlisinin cenazesi Diyarbakır’a getirildi

Nevşehir’de tarlada yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü olarak bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk’ün cenazesi defnedilmek üzere Diyarbakır’a getirildi.

Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyü yakınlarında tarlada yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü olarak bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk’ün cenazesi, eşinin memleketi olan Diyarbakır’a getirildi. Nevşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na getirilen cenaze, burada toprağa verilecek.