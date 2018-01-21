Öldürülen Feray’ın annesi: “Bu zanlının en ağır cezayı almasını istiyorum”

Mersin’de bir polis tarafından evinde vurularak öldürülen 23 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’in ailesi, her hafta kızlarının mezarını ziyaret ederek acılarını dindirmeye çalışıyor. Aile, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

Mersin’de üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin’in evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan polis memuru Fatih Burak A.’nın yargılanmasına devam ediliyor. Feray Şahin’in Gaziantep’te yaşayan ailesi her hafta kızlarının mezarını ziyaret ederken, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Acılı anne Aysel Şahin, kızını öldüren İstanbul’da görevli polis memuru Fatih Burak A.’nın en ağır cezayı almasını isteyerek, “Kadın cinayetlerinde cezaların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Eğer yeterince ceza olsaydı kadın cinayetleri bu kadar artmazdı. Biz yandık, başkası yanmasın. Bu zanlının en ağır cezayı almasını istiyorum, başka da bir isteğim yok. Benim kızımın ne suçu vardı. Tek hayali okuyup iç mimar olmaktı. Ama o alçak kızımın hayallerini de beraberinde aldı. Ben adaletten bu katile hak ettiği cezayı vermesini istiyorum. Belki bir nebze içimiz rahatlayacak. Bizim içimizde yanan ateş hiçbir zaman sönmeyecek, bunun alacağı ceza başka suçların olmamasına vesile olacak” dedi.

Baba Bekir Şahin ise, sanığın sürekli ifade değiştirdiğini belirterek, “23 yıl el bebek büyüttüğümüz yavrumuz bir alçak tarafından öldürüldü. Kızım savunmasızdı. Bu alçak kızımı öldürdükten sonra başında bekleyerek ölmesini beklemiş. Şimdi de yanlışlıkla oldu diyor. Geçtiğimiz gün davanın 2. duruşması yapıldı. Bu katil, ucuz ceza almak için çabalıyor. Eğer yanlışlıkla olsaydı kızımı hastaneye götürürdü, yardım isterdi. Bu alçak kasten kızıma kıydı. Şimdi de sürekli ifade değiştiriyor. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Bu hainin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Bu alçak bizim aile düzenimizi altüst etti, psikolojimizi bozdu. Hiçbir suçu günahı olmayan evimizin tek kızı bir kahpenin hedefi oldu. Acımız çok büyük. Sürekli olayı karartmaya çalışan bir kesim var. Fakat biz olayın peşini asla bırakmayacağız” diye konuştu.

Feray Şahin cinayetinden tutuklu olan sanık polis Fatih Burak A.’nın “kasten adam öldürmek”ten yargılanmasına Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.