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OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN!

Son günlerde artan çocuk istismarları dikkat çekerken Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili seminer verildi. İstismar konusunda ailelerin nasıl davranması gerektiğini anlatan Pedagog Aile Danışmanı Özlem Tanış, “Aileler çocuk istismarı olaylarında üstünü örtmeye veya kendi yöntemleriyle çözmeye çalışmadan en kısa sürede gerekli kurumlara başvurulmalıdır” dedi.

OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN!

Son günlerde artan çocuk istismarları dikkat çekerken Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili seminer verildi. İstismar konusunda ailelerin nasıl davranması gerektiğini anlatan Pedagog Aile Danışmanı Özlem Tanış, “Aileler çocuk istismarı olaylarında üstünü örtmeye veya kendi yöntemleriyle çözmeye çalışmadan en kısa sürede gerekli kurumlara başvurulmalıdır” dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:52
OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN!

Pedagog Aile Danışmanı Özlem Tanış, “Çocuk ihmali nedir? Çocuk istismarı nedir? İstismar türleri nelerdir?" sorularının yanıtını verdi. Özlem Tanış, “Çocuk ihmali çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim, korunma ve gözetim gibi yaşamsal ihtiyaçları kendisine bakmakla yükümlü kişiler tarafından karşılanmamasıdır. Bu durumda çocukta aile kavramı oluşmaz ve kendini güvende ve korunaklı olarak hissedemez. Bu da çocuğu tehlikeli dış etkenlere karşı savunmasız ve korunaksız hale getirir. Ailesinden göremediği ilgiyi başkalarında arar” şeklinde konuştu.

BU SENİN SUÇUN DEĞİL MESAJI VERİLMELİ

İstismar konusunda ailelerin nasıl davranması gerektiğini dile getiren Özlem Tanış, "Aileler çocuk istismarı olaylarında üstünü örtmeye veya kendi yöntemleriyle çözmeye çalışmadan en kısa sürede gerekli kurumlara başvurulmalıdır. Yaşadığı istismar olayına ilişkin çocuğa her ne yaşarsa yaşasın bu olayın sorumlusu sen değilsin, bu senin suçun değil, sen çocuksun mesajı verilmeli ve koşulsuz kabulle desteklendiği hissettirmelidir. Çocuk istismarı olaylarında hemen güvenlik güçlerine haber verilmelidir” diye konuştu.

Daha sonra Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Özcan, “Son günlerde basında da yer alan istismar vakalarından dolayı bu eğitimin daha da önemli hale geldiğini anladık. Yeşilyurt Kent Konseyi olarak bayanlara bu konularla ilgili eğitimlerimize başladık. İstismara karşı bilinçli olmalıyız. Bizlerde Yeşilyurt Kent Konseyi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimiz aileler için devam edecektir” ifadelerine yer verdi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ismismarözlem TanışYeşilyurtKent Konseyi
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