Okulda kavga ihbarına gelen polise pastalı sürpriz

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde kavga olduğu ihbarı üzerine okula gelen polis ekiplerine, öğrenciler tarafından sürpriz yapılarak Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü anısına pasta ikram edildi.

Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında kavga çıktığı ihbarı alan polis ekipleri okula geldi. Araçlarından inen ekipler sürprizle karşılaştı. Ellerinde Türk Bayrakları ile polis ekiplerini karşılayan öğrenciler pasta ikramında bulunarak Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yılını kutladı.

Polis ekipleri, okul idaresi ve öğrencilerin yaptığı sürpriz ve gösterilen sevgiye teşekkür ederken kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla uzun süre sohbet ettiler.

Pasta kesilirken de öğrenciler ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı.

Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahmut Şanverdi, 10 Nisan Polis haftası etkinliği kapsamında öğrencilerinin talebini kırmadıklarını belirterek, “Halkımızın huzur ve güvenini sağlayan, gece gündüz bizler için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan polislerimize bir sürpriz yaptık. Okulumuza kavga ihbarı üzerine gelen ekiplere pastamızı ikram ederek onları bir nebze olsun mutlu ettik” diye konuştu.