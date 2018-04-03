Öğretmenlerden imza kampanyası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Eğitim Bir-Sen tarafından "Performans değerlendirme sistemine ve öğretmene şiddete hayır" imza kampanyası başlatıldı.

İnegöl Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan başlatılan imza kampanyası öncesinde basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Sinan Aktaş, “Öğretmenlere uygulanmaya çalışılan performans değerlendirme sistemi ve şiddete hayır diyoruz. Bunun eğitimin kalitesine ve öğretmenin meslekî gelişimine hiçbir katkısı olmayacaktır. Aksine çalışma barışını yok edecek, iş birliğini zedeleyecek, öğretmenlik mesleğini örseleyecektir. Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukukî ve kanunî dayanağı yoktur. Eğitim gibi sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Meslekleriyle ilgili konularda söz hakkı verilmeyen, politika belirlenirken tecrübesine müracaat edilmeyen, içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili karar süreçlerine hiçbir zaman dahil edilmeyen, neredeyse eğitimin çeperinin kenarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin, bütün bu yanlışların ayyuka çıktığı bir dönemde tek sorumlu ilan edilmesi anlamına gelecek performans taslağını haksız bir değerlendirme ve hukuksuz bir uygulama olarak görüyoruz. Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır” dedi.