Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114578
ALTIN
171.141
DOLAR
3.9773
STERLİN
5.5910
EURO
4.8959

Öğretmenlerden imza kampanyası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Eğitim Bir-Sen tarafından "Performans değerlendirme sistemine ve öğretmene şiddete hayır" imza kampanyası başlatıldı.İnegöl Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan başlatılan imza kampanyası öncesinde...

Öğretmenlerden imza kampanyası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Eğitim Bir-Sen tarafından "Performans değerlendirme sistemine ve öğretmene şiddete hayır" imza kampanyası başlatıldı.İnegöl Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan başlatılan imza kampanyası öncesinde...

03 Nisan 2018 Salı 12:11
Öğretmenlerden imza kampanyası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Eğitim Bir-Sen tarafından "Performans değerlendirme sistemine ve öğretmene şiddete hayır" imza kampanyası başlatıldı.

İnegöl Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan başlatılan imza kampanyası öncesinde basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Sinan Aktaş, “Öğretmenlere uygulanmaya çalışılan performans değerlendirme sistemi ve şiddete hayır diyoruz. Bunun eğitimin kalitesine ve öğretmenin meslekî gelişimine hiçbir katkısı olmayacaktır. Aksine çalışma barışını yok edecek, iş birliğini zedeleyecek, öğretmenlik mesleğini örseleyecektir. Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukukî ve kanunî dayanağı yoktur. Eğitim gibi sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Meslekleriyle ilgili konularda söz hakkı verilmeyen, politika belirlenirken tecrübesine müracaat edilmeyen, içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili karar süreçlerine hiçbir zaman dahil edilmeyen, neredeyse eğitimin çeperinin kenarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin, bütün bu yanlışların ayyuka çıktığı bir dönemde tek sorumlu ilan edilmesi anlamına gelecek performans taslağını haksız bir değerlendirme ve hukuksuz bir uygulama olarak görüyoruz. Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adres sormak 1 TL
Adres sormak 1 TL
Köpeği ezen vicdansız sürücü kayıplara karıştı
Köpeği ezen vicdansız sürücü kayıplara karıştı
Afrin halkı rejimin kontrolündeki bölgelerden evlerine dönüyor
Afrin halkı rejimin kontrolündeki bölgelerden evlerine dönüyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim