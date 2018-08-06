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Öğrencilere tercih tavsiyesi

2018-2019 eğitim öğretim dönemi TED Malatya Koleji müdürlüğü için sözleşme imzalayan Koç Vakfı PDR öğretmeni İbrahim Kayapınar üniversite sınavına giren öğrencilere tercih yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında tavsiyelerde bulundu. 

Öğrencilere tercih tavsiyesi

2018-2019 eğitim öğretim dönemi TED Malatya Koleji müdürlüğü için sözleşme imzalayan Koç Vakfı PDR öğretmeni İbrahim Kayapınar üniversite sınavına giren öğrencilere tercih yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında tavsiyelerde bulundu. 

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:44
Öğrencilere tercih tavsiyesi

Kayapınar, TED Malatya Koleji olarak yeni bir idari yapılanmanın içerisinde olduklarını ifade ederek, “Her türlü paydaşımıza katkıda bulunmak bizler için bu topraklara vefa borcu. Uzun yıllardan beri yaptığımız işlerden birisi olan tercih danışmanlığında da yenilikler söz konusu. Gerek kendi öğrencilerimize gerekse destek almak isteyen ve bunun için randevu alan tüm Malatyalılara uzman desteği karşılıksız verilecektir. Sağlıklı ve doğru tercih işlemlerini daha hızlı yapabilmek için var olan programlarımıza ek olarak yeni yazılım programını da bu işler için satın aldık” şeklinde konuştu. 
Sınav için gösterilen çaba kadar tercihlerin de öğrenciler için önem taşıdığını kaydeden Kayapınar, “Doğru tercih yapabilmek için sihirbaz olmak gerekmez, sadece tercih yaparken dikkat edilmesi gereken unsurları gözden geçirmekte fayda var. Tercih işlemleri bazı branşlarda sizleri doğrudan meslek seçimine götürecektir. Lütfen mesleğinizi seçerken ilgi, yetenek ve değerlerinizi gözden geçirin. Seçeceğiniz mesleğin gelecekteki durumu, sizin o mesleğe yatkınlığınız ve transfer edilebilir becerileriniz bu kıyaslama da size yardımcı olacaktır. Yani meslek seçiminde kişi önce kendini ve meslekleri tanımalı ardından imkan varsa mesleki gözlem yapmalı yoksa mesleğin gerektirdiği becerilerle kendi becerileri arasında kıyas yapmalıdır. Tercih işlemine öncelikle kılavuzu inceleyerek başlayın. İstediğiniz bölümlerin listesini çıkarın. Üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi toplayın. Sanal bile olsa üniversiteleri dolaşın, çevrenizdeki kişilerden bilgi alın, ailenizle durum değerlendirmeleri yapın. Tercih sıralamasında ele alınacak asıl veri başarı sırasıdır. Gitmek istediğiniz üniversite ve bölümü iyice araştırın. Tercihlerinizi sıraya koyarken, okumayı istediğiniz üniversite ve bölüm en üstte olacak şekilde yer almalıdır. Tercih sıralaması yaparken önce hayal ettiğiniz bölüm ve üniversiteyi, sonra gerçekliğinize en uygun olanı, en sona da ne olursa olsun garanti olarak girebileceğiniz yerleri yazmalısınız. Yazılan en son bölüm dahi, kazanıldığında hayal kırıklığı yaratmayacak, ‘Yaşasın üniversiteyi kazandım’ diyerek gidebileceğiniz yerleri içermelidir. Başarı sırası yüksek diye üst sıralarda yazmak doğru değildir. Önceki yıllar arasında kontenjanları karşılaştırmanızda fayda var. Bulunduğunuz başarı sırasının 1/2 katı kadar üstten, iki katı kadar aşağıdan tercih yapmak garanti tercih demektir. Yani başarı sırası 50 bin olan bir adayın 25bin ile 150 bin arasında tercih yapması garanti tercih olarak görülebilir. Bu tercihlerin ilk bölümünü hayaliniz, yoğunlaştığınız orta bölüm gerçekliğiniz, alttaki son bölümü ise garanti tercihleriniz olarak nitelendirmek doğru olacaktır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun resmi sitesi olan yokatlas.yok.gov.tr adresinde yer alan Tercih Sihirbazı ile seçimlerinizle ilgili araştırma yapıp kılavuzda yer alan özel koşulları incelemeniz işinizi kolaylaştırır. Lütfen önceki yıllara dair veriler varsa kontrol edin. Kontenjanların artması veya o bölümün yeni açılması girme olasılığınızı artıracaktır. Tercih edilecek her bölüm için o bölümün kontenjan, sıralama ve ön koşullarının hepsi yerine getirilmelidir. Yerleştirmede tüm puan türleri de kullanılabilecektir. Gerek kendi alanınızdan gerekse diğer alanlardan alternatif bölümlere bakmanız sizlerin yararına olacaktır. Üniversitelerin yatay geçiş imkanları, değişim programları, çift anadal ve yandal programlarını da dikkate almanız iyi olacaktır. Sağlıklı mesleki tercihler yapmak önce araştırmayla başlar. Tercih yaparken öncelikle bu konunun uzmanlarından destek almanız çok önemli” ifadelerini kullandı. 
Anne babalara da tavsiyelerde bulunan Kayapınar, “Sevgili anne babalar, çok emek sarf ettiğiniz üniversite hazırlık sürecinin neredeyse sonuna geldiniz. Hepinizi gösterdiğiniz ilgi, alaka ve özveriden dolayı kutlarım, emeklerinize sağlık. Hepiniz ‘artık şu tercih işi de hayırlısıyla bitse’ diye düşünmeye başladınız. Şüphesiz çocuklarınızın ilgi ve yetenekleri konusunda sizlerden daha bilgili kimse olamaz. Lütfen tercih sürecinde onların vereceği bu karara destek olmaya çalışın. Kendi çizdikleri yolda ilerlemenin çocuklarınızın özgüvenlerini artıracağını aklınızdan çıkarmayın. Desteğe ihtiyaç duyduğunuzda okulumuza bekleriz” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
üniversite TercihleriTavsiyeKoç Vakfı PdrIbrahim Kayapınar
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