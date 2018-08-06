ÖĞRENCİLER BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde verilen sanatsal kurslar ile etüd ve rehberlik kursu alan öğrenciler Özel Yetenek Sınavı ve Liselere Geçiş Sınavı’nda büyük başarı elde ettiler. Öte yandan Malatya genelinde 11 bin 216 öğrencinin LGS’ye girdiği, bu öğrencilerden merkezi yerleştirme ile liselere kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının bin 380 olduğu da öğrenildi.

Resim ve müzik dalında toplam 16 öğrenci, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Özel Yetenek Sınavı’nı kazanırken, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerine (MABEM) devam eden 81 öğrenci ise proje ve nitelikli okullara yerleşmeye hak kazandılar.

16 ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK SINAVINI KAZANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan sanat ve meslek kursları kapsamında, Halk Eğitimi Merkezleri işbirliğinde 3’er aylık dönemler halinde yağlıboya, karakalem ve enstrüman kursları yıl boyunca devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde resim dersi alan 8 ortaokul öğrencisi, lise öğrenimini “Güzel Sanatlar Lisesi”nde yapmak için girdiği Özel Yetenek Sınavı’nda başarı gösterdi. Büyükşehir Belediyesinin Salköprü ve Özalper Semt Konaklarındaki resim kurslarına katılan 4 öğrenci de Özel Yetenek Sınavını kazandı. Ayrıca, Özalper Semt Konağındaki piyano ve bağlama kurslarına katılan 4 öğrenci de Özel Yetenek Sınavına müzik dalında girerek başarı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinin sanatsal eğitimlerine katılan ve 8.sınıfı bitiren toplam 16 öğrenci, yetenek sınavlarını geçerek liseyi Malatya Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi’nde okumaya hak kazandı.

MABEM’E DEVAM EDEN 81 ÖĞRENCİ LGS’DE BAŞARILI OLDU

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen LGS sonucu alınan tercihlere göre yerleştirme işlemleri yapıldı. MEB’in açıkladığı yerleştirme sonuçlarına göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerine (MABEM) devam eden 81 öğrencinin proje ve nitelikli okullara yerleştiği belirlendi. Öğrencilerin; fen, sosyal bilimler, imam-hatip proje okulları ile Anadolu ve meslek liselerine yerleştiği öğrenildi. Söz konusu okulların kısıtlı kontenjanlarına girme fırsatı yakalayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim merkezlerinden önemli destek alarak etüt ve rehberlik imkânlarından ücretsiz olarak yararlanmışlardı. Her yıl tüm sınıflarla birlikte toplamda 2 bin civarında ortaokul öğrencisi MABEM’in 9 merkezinde etüt ve rehberlik derslerine katılıyor. Bu yıl 8’nci sınıfta okuyup MABEM’den destek alan 382 öğrenci LGS’ye girmişti. Malatya genelinde 11 bin 216 öğrencinin LGS’ye girdiği, bu öğrencilerden merkezi yerleştirme ile liselere kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının bin 380 olduğu öğrenildi.

Yeni sistemde LGS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yapılmasının yanı sıra yerel yerleştirme de yapılıyor. Yerel yerleştirme ile yine öğrencilerin tercihleri doğrultusunda, ikamet adreslerine dayalı olarak evlerine yakın liselere yerleştirme yapılıyor.