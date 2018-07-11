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Ödemeler 31 Temmuz’a kadar sürecek

2018 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi 1 Temmuz 2018 tarihinde başladı. Ödemeler 31 Temmuz’a kadar sürecek.

Ödemeler 31 Temmuz’a kadar sürecek

2018 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi 1 Temmuz 2018 tarihinde başladı. Ödemeler 31 Temmuz’a kadar sürecek.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
Ödemeler 31 Temmuz’a kadar sürecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi, GİB Mobil uygulamasından, İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından, www.gib.gov.tr yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden yapılabilir.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Motorlu Taşıtlar ödemesiVergiBorç Sorgulama
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