Ödemeler 31 Temmuz’a kadar sürecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi, GİB Mobil uygulamasından, İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından, www.gib.gov.tr yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden yapılabilir.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.