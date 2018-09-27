Ödeme yapmayı unutmayın!

Borçlu bütün mükelleflerin yapılandırma kanunundan yararlanması için her fırsatta yapılandırma yapmaları hususunda duyurular yapılıyor. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu mükelleflerin birikmiş, faiz binmiş ve ödenemeyecek duruma gelmiş vergi ve diğer borçlarının ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyla çıkarılmış bir kanun. Bu kanun ile borçlu mükelleflere büyük kolaylıklar sağlandı.

İNDİRİM SAĞLANDI

7143 Sayılı Kanun başvuruları 27 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi. Mükellefler kanun kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Emlak Vergisi borçlarını gecikme zammı ve faizinden muaf olarak yapılandırdı. Ayrıca peşin ödemelerinde ekstra indirim sağlanırken, anapara üzerine yurt içi ÜFE fiyatı eklenerek taksitlendirme imkanı sunuldu.

İLK İKİ TAKSİTİ KAÇIRMAYIN!

Mükelleflerin kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edebilmesi için ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekiyor. Peşin ödeyecek mükellefler de ilk taksit ödeme süresi içinde ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu nedenle, birikmiş borcu olan mükelleflerimizin kanundan yararlanabilmeleri için en geç 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılandırılan borçlarının peşin ise tamamını, taksitli ise 1. taksitlerini ödemeleri gerekiyor. Mükelleflerin yapılandırmadan yararlanması için bu tarihe dikkat etmeleri gerekiyor.