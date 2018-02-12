ODA BAŞKANLARI GÜVEN TAZELEDİ

Hekimhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığında gerçekleşti. Genel kurulda tek liste ile aday olan Kaya Günay yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kuruluna Aytekin İzci, İsmail Zengin, Necati Dirier, Tuncer Kablan, Süleyman İzci ve Altan Altıkulaç getirildi. Denetim Kurulu’na da Ramazan Parmaksız, Ahmet Turan Şahin ve Özdemir Bebek seçildiler.

KILIÇ YENİDEN SEÇİLDİ

Hekimhan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulu da MESOB Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığında gerçekleşti. Yeniden tek liste ile aday olarak başkan seçilen İbrahim Kılıç’ın başkanlığındaki yönetim kuruluna Gökhan Nebi Aydıner, Özer Kaymaz, Atilla Köse, İrfan Altıkulaç, Mehmet Ali Aslan ve Ali Kaya getirildiler. Denetim Kurulu’na da Çağlayan Altıkulaç, Ali Yusuf Özgül ve Süleyman Koç seçildiler.

Genel kurullarda konuşan MESOB Başkanı Keskin, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin bölgesine yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyoruz, şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Böylesi bir dönemde devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olmamız gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsak bile dua etmeliyiz. Esnaf camiası olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Bizim safımız dün olduğu gibi bugünde bellidir, biz esnaf camiası olarak her zaman devletimizin, milletimizin ve milli iradenin yanındayız” şeklinde açıklamalarda bulundu.(Bülten)busabahmalatya.com