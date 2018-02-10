Nişasta bazlı şekerler sağlığa da ülke ekonomisine de zararlı

Sağlıkçıların zararlı olduğunu ifade ettiği nişasta bazlı şekerler (NBŞ) ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar (YYT), şeker pancarı üreticileri ve şeker fabrikaları yöneticileri tarafından da ülke ekonomisine zararlı bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan NBŞ ve YYT Raporuna, sağlıkçılardan olduğu kadar şeker pancarı üreticileri ve şeker fabrikası yöneticilerinden de destek geldi. Sağlık uzmanlarının insan sağlığına zararlı bulduğu NBŞ ve YYT’ler, şeker pancarı üreticileri ve şeker fabrikası yöneticilerine göre de ülke ekonomisine zarar veriyor.

“Kotalar acilen düşürülmeli”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, raporda sigaradan daha zararlı olduğu ifade edilen NBŞ ve YYT’lerle ilgili kotaların Avrupa ülkelerindeki düzeye düşürülmesi için acilen çalışma başlatılması gerektiğini belirtti. Akay, “Ülkemizde NBŞ ile ilgili yüzde 10 kota olmakla birlikte, aslında piyasada daha yüksek oranlarda kullanıldığına dair bir durum tespiti söz konusu; böyle bir endişemiz var. Avrupa ülkelerinde bu kota yüzde 2 seviyesinde. Bizim ülkemizde neden yüzde 10 ve daha üzerinde olsun. Hiç olmazsa gelişmiş ülkeler seviyesinde olması hızlı bir şekilde ulaşılması gereken bir hedef olmalıdır” diye konuştu.

“YYT’nin ithal edilmesi ekonomiye zarar veriyor”

Mısır nişastasından elde edilen NBŞ ve tamamen kimyasal içerikli olan YYT’nin şeker pancarı üreticilerine ve dolayısıyla ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan Akay, “2017 yılında 2 bin 964 ton YYT ithal edilmiş. Bu rakam, Kayseri Şeker Fabrikasının 328 bin tonluk üretimine tekabül ediyor. Dolayısıyla YYT insan sağlığını olumsuz etkilemenin yanı sıra bizimki gibi fabrikaların ürünlerinin satılmasına engel oluyor” dedi.

Karaciper yağlanması ve obezite nedeni

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Esra Kula ise, nişasta tipi yiyeceklerden elde edilen NBŞ’lerin, daha fazla işlem görmüş, daha basit formlu ve şeker pancarından üretilen klasik şekere göre kana daha hızlı karışan bir tür olduğunu söyledi. NBŞ’nin, özellikle hareketsiz yaşayan bireylerde karaciğer yağlanmasına, diyabete obeziteye ve obeziteye bağlı bir çok hastalığa neden olabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Kula, YYT’lere dair şunları söyledi:

“Şekerin kalorisi var fakat tatlandırıcının kalorisi yoktur. Kalorisinin olmaması bir avantaj fakat tatlandırıcının türüne göre vücuda başka zararlar oluşturabilir. O nedenle kullanılan tatlandırıcının türünü öğrenmek lazım. Türünü öğrensek bile henüz bütün türlerinin insan vücuduna zararları net olarak açıklanmadığı için yine olabildiğince YYT’lerin yoğun kullanıldığı light içeceklerden veya bazı boncuk şekerlerden uzak durmak lazım.”

Diyetisyen Esra Kula, ölçülü şeker alımının yanı sıra, paketli ya da sanayi tipi gıdalardan uzak ve evde hazırlanmış gıdaları tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.