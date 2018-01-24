Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119199
ALTIN
162.716
DOLAR
3.7371
STERLİN
5.3037
EURO
4.6287

NEYSE Kİ ŞANSLIYDI!

 Sivas'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. 

NEYSE Kİ ŞANSLIYDI!

 Sivas'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 13:17
NEYSE Kİ ŞANSLIYDI!

Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 58 BE 001 plakalı otomobil kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla sürücü M.S., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi' ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 24.01.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
KarSivas KazaSürücü Yaralandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YETİŞTİĞİ İLÇEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
YETİŞTİĞİ İLÇEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
ARAPGİR'DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
ARAPGİR'DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
MALATYA'YA SEVK EDİLDİ
MALATYA'YA SEVK EDİLDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim