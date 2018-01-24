NEYSE Kİ ŞANSLIYDI!

Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 58 BE 001 plakalı otomobil kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla sürücü M.S., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi' ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com

