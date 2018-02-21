NEYSE Kİ ARALARINDA MALATYA YOK!

Türkiye’nin şeker pancarı üretimi için büyük önem taşıyan ve aralarında Susurluk Şeker Fabrikası’nın da bulunduğu 15 tesisin yeniden satışa çıkarılarak özelleştirileceği iddiaları üzerine açıklamalar yapan Başkan Karahasanoğlu, satılması durumunda kooperatif olarak Susurluk’taki tesisi almaya hazır olduklarını duyurdu.



Susurluk Şeker Fabrikası’nın daha önce sembolik bir rakama kooperatife teklif edildiği ve bunun kendileri tarafından kabul edilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karahasanoğlu, “Halen özelleştirme kapsamında 25 şeker fabrikası bulunmaktadır. Son yedi yılda iki kez özelleştirme ihaleleri iptal olmuştur. En son 2011 yılında 5’li grup halinde ihaleye çıkarılmış Malatya, Erzincan, Elazığ, Elbistan, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba fabrikaları satılmış, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu 2012’de satışı iptal etmiştir. Önümüzdeki hafta 14 fabrikanın satış süreci başlayacaktır. Susurluk Şeker Fabrikası satılacak fabrikaların arasında bulunmamaktadır. Daha önce de hiçbir şekilde satışa çıkarılmamıştır" dedi.



Üst Birlik olan PANKOBİRLİK’in görüşü alınarak, satılması halinde Balıkesir - Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak fabrikayı alacaklarını ifade eden Karahasanoğlu, "Alacağız ve çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımız tamdır. Susurluk Şeker Fabrikası satışa çıktığı an almak için hazırız. Kooperatifimiz Konya Şeker A.Ş.’nin (TORKU) 5. büyük hissedarı, Kayseri Şeker A.Ş.’nin 4. büyük hissedarıdır. İnşallah Susurluk Şeker Fabrikası’nın da sahibi olacaktır. Bazı kişilerce fabrikanın daha önce sembolik bir rakama kooperatifimize teklif edildiği ve bizim tarafımızdan kabul edilmediği iddiaları külliyen yalandır” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com



