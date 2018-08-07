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NEFES ALDIRACAK

Ekim ayının sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen bir uygulama ile tüm alışveriş merkezlerinde ücretsiz poşet dönemi sona erecek. Maliyet konusunda marketlere ve iş yerlerine nefes aldıracak olan bu uygulama çevreye de pozitif katkı sunacak. Konuya ilişkin konuşan Malatya TEMA Vakfı yetkilileri, plastik poşetlerin çevreye ciddi zararlar verdiğini belirterek, bu kararın arkasında olduklarını ifade ettiler.

NEFES ALDIRACAK

Ekim ayının sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen bir uygulama ile tüm alışveriş merkezlerinde ücretsiz poşet dönemi sona erecek. Maliyet konusunda marketlere ve iş yerlerine nefes aldıracak olan bu uygulama çevreye de pozitif katkı sunacak. Konuya ilişkin konuşan Malatya TEMA Vakfı yetkilileri, plastik poşetlerin çevreye ciddi zararlar verdiğini belirterek, bu kararın arkasında olduklarını ifade ettiler.

07 Ağustos 2018 Salı 10:45
NEFES ALDIRACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı’nda plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında ücretlendirilmesi de yer aldı. Eylem planının açıklanmasıyla birlikte plastik poşetler için öngörülen takvim de erkene alınarak ücretlendirme işleminin ekim ayı sonuna kadar başlatılması bekleniyor.

Bu anlamda konuyu değerlendiren TEMA Vakfı Yeşilyurt İlçe Sorumlusu Ulaş Mete, “Plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak ile elde edilir. Plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan araştırmalara göre dünyadaki petrolün yüzde 4’lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik maddeler hafif, ucuz, kolay işlenebilir ve çok farklı kullanım alanına sahip olmaları nedeniyle günümüzde en önemli ticarî malzemeler olmuşlardır. Günlük hayatta çok büyük miktarlarda plâstik madde kullanılmaktadır. Kullanılan bu maddelerin çoğunun bir defa kullanılıp atılması ve hacimce çok yer kaplamaları çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir” diyerek şu bilgileri aktardı:

SİYAH NAYLON TORBA

“Türkiye’de siyah plastik torbayla mücadelede ilk adım İstanbul Büyükçekmece Belediyesince atılmıştır. Daha sonra Akçay, Bartın, Kocaeli, Kilis, Karasu, Samsun, Edirne belediyeleri de bu poşetlerin kullanılmasını yasaklamıştır. Yasaklamalara rağmen halen bakkallarda ve pazarlarda siyah naylon torba kullanımı devam etmektedir. Tüketici dernekleri, yerel yönetimlerin pazar yerlerini denetleyip tüketiciyi kese kâğıdı kullanımına yönlendirmesinin gerekliliğini savunmaktadır.

YERİNDE BİR KARAR

Plastik poşetlerin kullanılmaması için özellikle tüketici dernekleri tarafından gerekli çalışmaların başlatılması ve büyük marketlerin örnek çalışmalar başlatarak plastik poşet kullandırmamaları ülkemiz ve doğamız açısından büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda alınan bu kadar oldukça yerinde bir karardır. Özellikle kullanılmış poşetlerin geri dönüşümü ile yalnız siyah poşet yapılabilmektedir. Bu poşetler ise diğerlerine göre çevre ve insan sağlığına daha çok zararlı olabilmektedir.”

TÜRKAN YILDIZ

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Market PoşetleriPoşetYeşilyurtBattalgaziMalatya
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