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“Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” sergisi açıldı

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile İlkadım Kültür Merkezinde “Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” isimli el nakışları sergisi açıldı.İlkadım Kültür Merkezinde...

“Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” sergisi açıldı

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile İlkadım Kültür Merkezinde “Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” isimli el nakışları sergisi açıldı.İlkadım Kültür Merkezinde...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:12
“Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” sergisi açıldı

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile İlkadım Kültür Merkezinde “Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” isimli el nakışları sergisi açıldı.

İlkadım Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışına, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları, kurs eğiticileri, kursiyerler ve vatandaş katıldı. “Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” sloganıyla Halk Eğitim Hocası Ayla Kalaysız eğitimindeki kursiyerin tüm yıl boyunca yaptıkları çalışmalar İlkadım Kültür Merkezinde Başkan Tok’un sergi açılışını gerçekleştirmesiyle vatandaşlarla buluştu.

Başkan Tok: “Tüm gelir Mehmetçiğe”

Serginin açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bugün açılışını yaptığımız el emeği sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hünerli hanımlarımızın ellerinden çıkan işlemeler onların ne kadar başarılı ve yetenekli olduğunu gösteriyor. Kadın gücüyle ortaya çıkarılan göz nuru el işlemelerini çok beğendik. Burada satışı yapılan bütün ürünlerin gelirinin Mehmetçik Vakfımıza gidecek olması bizleri daha da çok sevindirdi. Bu güzel sergiyi planlayan ve düzenleyen herkesin eline sağlık” dedi.

Geleneksel ve modern el sanatlarının bütünleştirildiği sergide keyif alan eğitici ve kursiyerler kendilerine sağlanan imkânlardan dolayı böyle güzel bir çalışmaya imza atmalarına vesile olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür ettiler.

Bir hafta süreyle kapılarını bütün ziyaretçilere açık tutan “Nakışın Sultanları Mehmetçik ile El Ele” el nakışları sergisinde gezen Başkan Tok, kursiyerlerin yapmış olduğu el emeklerini inceleyerek bilgi aldı.
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