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MÜZEYYEN TEYZENİN DUASINI ALDILAR

Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler, Şehit Fevzi Mahallesi’nde ikamet eden ve yıllar önce geçirdiği trafik kazasından dolayı yürüyemeyen ortopedik engelli Müzeyyen teyzeyi evinde ziyaret edip elini öperek hayır duasını aldılar.

MÜZEYYEN TEYZENİN DUASINI ALDILAR

Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler, Şehit Fevzi Mahallesi’nde ikamet eden ve yıllar önce geçirdiği trafik kazasından dolayı yürüyemeyen ortopedik engelli Müzeyyen teyzeyi evinde ziyaret edip elini öperek hayır duasını aldılar.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:53
MÜZEYYEN TEYZENİN DUASINI ALDILAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne Bağlı Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler, yaşlıların tecrübelerinden faydalanmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için yıl boyunca yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret etmeye devam ediyorlar.  Gençler bu defa da Şehit Fevzi Mahallesi’nde ikamet eden ve yıllar önce geçirdiği trafik kazasından dolayı yürüyemeyen ortopedik engelli Müzeyyen teyzeyi evinde ziyaret edip elini öperek hayır duasını aldılar.

“ŞÜKREDİN”

Gençlerin ziyaretinden memnun kalan ve onlarla sohbet edip nasihat de bulunan Müzeyyen teyze, “Hayat önünüze ne çıkartırsa çıkarsın insanlara karşı olan sevginizi ve saygınızı bir gram azaltmayın aksine daha da arttırın. Allah rızkı bazen çok verir, bazen az verir ama verdiklerinin kıymetini bilmez de şükretmezseniz onu geri almasını da bilir. Yavrularım şükredin, sevin ve saygı gösterin” dedi.

Gençlik merkezi üyelerinden Mehmet Oğuzhan Çetin, gençler olarak yaşlılardan hayat adına öğrenecekleri çok şeyin olduğunu söyleyerek,   “Müzeyyen teyzemizi arkadaşlarımızda evinde ziyaret ettik. Teyzemiz bizleri kendi çocuklarıymışız gibi karşıladı. Nasihatlerinden çok istifade ettik. Bundan sonraki dönemlerde de ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bu ve benzeri çalışmalarımız konusunda bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a gençler adına teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mezeyyen TeyzeHayır Duası
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