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Mut Ülkü Ocağı’ndan Mehmetçik için dua

Mersin’in Mut ilçesinde Ülkü Ocağı tarafından, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi.Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığı ocak binasındaki etkinlikte...

Mut Ülkü Ocağı’ndan Mehmetçik için dua

Mersin’in Mut ilçesinde Ülkü Ocağı tarafından, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi.Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığı ocak binasındaki etkinlikte...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:39
Mut Ülkü Ocağı’ndan Mehmetçik için dua

Mersin’in Mut ilçesinde Ülkü Ocağı tarafından, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi.

Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığı ocak binasındaki etkinlikte Mehmetçik için dualar edildi. Ardından programa katılanlara lokum ve bisküvi ikram edildi.

Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanı Soner Kır, “Afrin’de şu anda devam eden operasyonlarda kahraman ordumuza destek olmak için genel başkanımızın talimatı ile bu programı gerçekleştirdik. Bizler, Ülkü Ocaklılar ve Türk Milliyetçileri her daim şanlı Türk Ordusunun yanındayız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.
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