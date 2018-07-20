MÜSLÜMANLAR DİKKATLİ OLMAK ZORUNDADIR

Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Kişinin kendi istek ve iradesi ile yaptığı ve yüklendiği işlerin hesabını vermesi bundan dolayı hesaba çekilmesi. İslâm, her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bu iradesini kullanmak suretiyle yapacağı işlerin tamamından sorumlu olduğunu bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar ve özellikle Müslümanlar, yapacakları her işte söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak durumundadırlar. (Şamil İ.A) ‘Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.’ (Ahzab, 33/72) Buradaki emanetten kasıt yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve farzlardır. Bunlarla birlikte halife kabul edilen insandan Allah’ın yapmasını istediği tüm fiiller bu emanet kapsamındadır. İnsan bu teklifi ve halifeliği kabul etti. Ancak gökler, yer ve dağlar bu yükün ağırlığını taşıyamayacaklarından bundan vazgeçtiler. (Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, VI, 342)

HERKES YAPTIĞININ KARŞILIĞINI GÖRECEK

Cenab-ı Hakk bu ayetle şunu ifade ediyor: Kullarıma geniş hak ve yetkiler vereceğim. İradesinde ve fiilinde serbest bırakacağım. Kendimi gizlemekle birlikte istikametten ayrılmaması için peygamberler göndereceğim, emir ve yasaklarımı bildireceğim. İmtihan etmemin hikmeti olarak kendimi kulumdan gizleyeceğim. Vermiş olduğum hak ve yetkileri rahat kullanabilmesi için bütün kainatı (mahlukatı) ona musahhar (emrine amade) kılacağım. Tabii bir sonuç olarak yaptıklarının hesabını soracağım. Ödüle layık ise mükâfatlandıracak, cezaya müstahak ise gereğini yapacağım. Hiçbir kuluma adaletsizlik yapmayacağım, herkes yaptığının karşılığını görecek. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr, 59/21) Dağlar taşlar bütün heybetlerine rağmen bu sorumluluğu yüklenmekten aciz kalınca yaradılış itibariyle gayet zayıf olan insanın durumu ne olur? Bu ayetteki örnek, yükümüzün farkında olmamız ve kulluk şuurundan ayrılmamamız için getirilmiş bir misaldir.

İNSAN İRADE SAHİBİDİR

‘Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.’ (İnsan, 76/3) ‘Nefse ve onu biçimlendirene, Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,’ (Şems, 91/7-8) Sorumluluğunun Bilincinde Olmayan Bir Gafilin Kur’an’daki Portresi: ‘İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti. Sana yazıklar olsun, yazıklar! Daha ne olsun, sana yazıklar olsun, yazıklar! İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!’ (Kıyame, 75/31-36)

‘Nedir sizi Sekar'a (cehennem'e) sokan? Suçlular der ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Ceza gününü yalanlardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı.’ (Müddessir, 74/42-47) Her Şey Sorguya Çekilecektir. Ancak Sorgulanmayan Tek Varlık Allah’tır: Peygamberler dahil bütün insanlar âhirette sorgulanacaklardır. Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya çekileceklerdir.’(Enbiya, 21/23) Âyet ve hadislerde insanların nelerden sorgulanacağı bildirilmiştir. Bunları söyle sıralayabiliriz: Başta Peygamberler Sorgulanacaktır: Peygamberlere, peygamberlik görevini yapıp yapmadıklarından, fert ve toplumlara ise peygamberin davetine uyup uymadıklarından, sorulacaktır.

‘Kendilerine peygamber gönderilenlere (fert ve toplumlara) mutlaka soracağız ve peygamberlere de soracağız.’ (A’râf, 7/6) ‘(Ey Peygamberim!) Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve şereftir. Ondan sorulacaksınız.’ (Zuhruf, 43/44) âyetleri bunun delilidir. Allah, fert ve toplumlara peygamberlerin tebliğ ettiği emir ve yasaklara, helal ve haramlara, öğüt ve tavsiyelere uydular mı uymadılar mı diye; peygamberlere ise dînî kuralları insanlara tebliğ ettiler mi etmediler mi, fert ve toplumlar davete icabet ettiler mi etmediler mi, Kur’an ahkâmını uyguladılar mı uygulamadılar mı diye soracaktır. Şu âyetler de bu gerçeği ifade etmektedir: İnsanlar da Peygamberlerin Getirdiklerinden Sorgulanacaklardır. Allah kıyamet günü onlara seslenir ve peygamberlere ne cevap verdiniz der.’ (Kasas, 28/65), O gün Allah, peygamberleri toplar ve onlara, ‘size (davetinize) ne derece uyuldu’ der.’ (Mâide, 5/109) ‘Rabbine and olsun ki, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.’ (Hıcr, 15/92-93) ‘O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.’ (Zilzal, 99/6-8)

ALLAH DİLESEYDİ SİZİ TEK BİR ÜMMET (MÜ'MİNLER) YAPARDI

‘Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı; fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.’ (Nahl, 16/93) âyeti bu gerçeği ifade etmektedir. İnsanın bilinçli olarak yaptığı her iş ameldir. Dolayısıyla insan dünyada bilerek ne yaparsa ondan sorumludur. Yaptığı iyi ve yararlı ise bunun mükâfatını, kötü ve zararlı ise cezasını görecektir. ‘De ki; Âllah'a itaat edin! Peygambere itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki o peygamber; kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz. Eğer itaat ederseniz doğruyu bulursunuz.’ (Nûr, 24/54) İyice bilmediğin şeyin ardına düşme çünkü göz, kulak ve kalp, bunların hepsi yaptıklarından sorumludur.’ (İsrâ, 17/36) âyeti buna işaret etmektedir. Ayet altı hüküm içermektedir: - Zanla hareket etmemek, - Yalan söylememek, - İftira etmemek, - Yalancı şahitlik yapmamak, - Körü körüne başkalarını taklit etmemek - Sorumluluk. İnsanın sorumlu olduğu şeyler ise Kur’an ve hadislerde özet olarak şöyle bildirilmektedir: -İnsan; gözü, kulağı, eli, ayağı, dili ve kalbinin yaptıklarından, ilmi, ameli ve nimetlerinden, -Yöneticiler, yönettiklerinden, -Verilen söz ve yapılan sözleşmelerden, -Peygamberler, dini tebliğ edip etmediklerinden, -Fert ve toplumlar, ilâhî kurallara uyup uymadıklarından sorgulanacaklardır.

YÖNETİCİLER YÖNETTİKLERİNDEN SORGULANACAKLARDIR

Hz. Peygamberin şu hadisi bütün insanların yönetici olduklarını ifade etmektedir:

‘Hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Devlet başkanı yöneticidir ve yönettiklerinden sorumludur. Erkek, eşi ve çocuklarının yöneticisidir ve onlardan sorumludur. Kadın, eşinin evinde yöneticidir ve yönettiğinden sorumludur. Hizmetçi/işçi işverenin (uhdesine verdiği) malının/işinin yöneticisidir ve yönettiğinden sorumludur.’ (Buhari, Ahkam, 1; Tirmizi, Cihad, 27; Ebu Davud, İmare, 1) Bu hadis tüm insanlara büyük bir ders içermektedir. Hatta bazı alimlere göre bu hadis bekar olan insanları da kapsamaktadır. Çünkü onlar da organlarından sorumludurlar. Emirlere bağlanma ve yasaklardan kaçınma hususunda organlar kişinin sürüsü hükmündedir. (Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, VI, 421) Herhalde bu sorumluluk bilinciyledir ki Hz. Ömer ‘Fırat’ın kenarında bir koyunu kurt kapsa hesabı Ömer’den sorulur’ demiştir. Yine kıtlık yıllarında Medine’de tebdil-i kıyafet ederek halkı dolaşmış ve yetim bir aileye geceleyin rastladığında onlara ‘halinizi niye Ömer’e arz etmiyorsunuz. Ömer sizin bu halde olduğunuzu nasıl bilecek? Dediğinde oradaki hanım ‘madem ki halimize vakıf olamayacak öyleyse ne diye halife oldu?’ diye cevap verdi. Bunun üzerine beytü’l-maldan un torbasını bizzat kendisi yüklenerek bu fakir aileye getirmiştir. Arkadaşı ona ‘Ye Emira’l-Müminin, bırak ben taşıyayım’ dediğinde; ‘ahrette de benim günahlarımı taşıyabilir misin?’ diye cevap vermiştir. Bütün insanlar, üstlendikleri görevlerden sorumludurlar. Dolayısıyla her insan görevini hakkıyla yapıp yapmadığından sorgulanacaktır.” busabahmalatya.com