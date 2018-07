MÜSLÜMANLAR DİKKATLİ OLMAK ZORUNDADIR

Sorumluluk hakkında bilgiler veren Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, “İslâm, her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bu iradesini kullanmak suretiyle yapacağı işlerin tamamından sorumlu olduğunu bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar ve özellikle Müslümanlar, yapacakları her işte söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak durumundadırlar” dedi.