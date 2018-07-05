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Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Ertan Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MÜSİAD yönetimi, STK’lar olarak şehrin gelişmesi adına yapılan tüm çalışmaları destekleyeceklerini söyledi. 

Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Ertan Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MÜSİAD yönetimi, STK’lar olarak şehrin gelişmesi adına yapılan tüm çalışmaları destekleyeceklerini söyledi. 

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:34
Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan ve Yönetim Kurulu Üyeleri kurum ziyaretleri kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğüne getirilen Ertan Mumcu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Burada konuşan Şube Başkanı Kalan, Mumcu’nun daha önceki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı döneminde önemli hizmetlere imza attığını ifade ederek, “Bundan sonrada da bilgi ve birikimini MASKİ’de sürdüreceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. MASKİ, Türkiye’de ilk sıralarda yer alan önemli bir kurumumuz. Özellikle şehrin alt ve üst yapısında yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizlerde MÜSİAD Malatya olarak kentin gelişmesi noktasında yapılan yer çalışmaya destek olacağımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. 
MASKİ Genel Müdürü Mumcu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MÜSİAD yönetimine teşekkür etti. MÜSİAD’ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Mumcu, MASKİ olarak istişareye önem verdiklerini söyledi. Kurum olarak önemli bir noktada olduklarını kaydeden Mumcu, özellikle ilçelerde ve kırsal kesimlerde ciddi alt yapı yatırımları ile şehrin geleceğini planladıklarını belirtti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MASKİErtanmumcuMalatya
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