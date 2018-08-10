MUMCU DOĞANŞEHİR’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Genel Müdür Mumcu, Söğüt’teki yeni inşa edilen 200 tonluk içme suyu deposunu da yerinde görerek, bilgiler aldı.

DEPOMUZ BİTME AŞAMASINA GELDİ

Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan MASKİ Genel Müdürlüğü Büyükşehire yakışır bir altyapı inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Doğanşehir’de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Ertan Mumcu, “Doğanşehir ilçemizin Güneybatı istikametindeki mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Günedoğru’dan sonra Söğüt’teyiz. Söğüt 2014 yılına kadar belediye idaresinde yönetilen bir mahallemizdi. Nüfusu ve coğrafyasıyla büyük mahallelerimizden bir tanesidir. Daha önce burada mevcut 50 tonluk depomuzun kapasitesini yükselterek 200 tona çıkardık. Yeni depomuz bitme aşamasına geldi. İnşallah bu anlamda yine Söğüt’e yeni bir Kaptaj kaynağından gelen suyu ulaştırdığımızda buraya yeteri kadar su temin etmiş olacağız. Bu doğrultuda muhtarımızla da görüştük” sözlerini kaydetti.

MASKİ’YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Söğüt Mahallesi Muhtarı Osman Topal ise yapılan hizmetlerden dolayı MASKİ adına Genel Müdür Mumcu’ya teşekkür ederek, “Öncelikle MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Ertan Mumcu’ya mahallemize yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Biz daha 4 yıl önce Büyükşehir’e katıldık. Sağ olsunlar MASKİ eski depoyu yıktı ve yeni bir depo yapıyor. İnşallah ilgili mercilerle de görüşüp, alt yapı konusunda eksiklerimizin bir an önce giderilmesi konusunda gayretlerimizi göstereceğiz. Mahallemizde yaptığı çalışmalardan dolayı MASKİ’ye teşekkür ederiz” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com