Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95694
ALTIN
190.645
DOLAR
4.8573
STERLİN
6.3472
EURO
5.6489

MUMCU'DAN GÜRKAN'A ZİYARET

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü. Başkan Gürkan ve Mumcu, altyapı konusunda istişarelerde bulundu. Mumcu'nun çalışmalarını beğendiğini dile getiren Gürkan, “Özellikle bu süreç içerisinde su kaçaklarının asgariye düşürülme noktasında ve yeni su kaynaklarının bulunması, vatandaşların gitmeyen yerlere kapalı sistem suyun gidilmesi ve götürülmesinde büyük gayret ve çaba sarf etmekteler” dedi.

MUMCU'DAN GÜRKAN'A ZİYARET

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü. Başkan Gürkan ve Mumcu, altyapı konusunda istişarelerde bulundu. Mumcu'nun çalışmalarını beğendiğini dile getiren Gürkan, “Özellikle bu süreç içerisinde su kaçaklarının asgariye düşürülme noktasında ve yeni su kaynaklarının bulunması, vatandaşların gitmeyen yerlere kapalı sistem suyun gidilmesi ve götürülmesinde büyük gayret ve çaba sarf etmekteler” dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:44
MUMCU'DAN GÜRKAN'A ZİYARET

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

GAYRET VE ÇABA SARF ETMEKTE

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “MASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Ertan Bey uzun yıllar belediye tecrübesi olan ve belediye başkanlığında Genel Sekreterlik yapan bir arkadaşımızın MASKİ Genel Müdürlüğü’ne gelmesi ve geçmişte yapmış olduğu tecrübelerin, bilgi birikimlerin MASKİ'ye aktarılması noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tabi biz kendilerine daha önce hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmuştuk. Çalışmalarında da şu anda iyi gidiyor.  Gördüğümüz kadarıyla bir sıkıntı olmadı. Özellikle bu süreç içerisinde su kaçaklarının asgariye düşürülme noktasında ve yeni su kaynaklarının bulunması, vatandaşların gitmeyen yerlere kapalı sistem suyun gidilmesi  ve götürülmesinde büyük gayret ve çaba sarf etmekteler. Bu çabalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Bizlerde zaten çalışmalarımızda ortak koordinasyon içerisinde bilgi,  birikimi paylaşımı anlamında,  öneri anlamında yapılacak işlerin planlanması noktasında, gerek AYKOME'de olsun, gerek UKOME’de olsun birlikte  çalışma temposu içerisinde gayret gösteriyoruz” sözlerini kaydetti.

YENİLEME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYO

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizler bugün Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beye hem istişarelerde bulunmak hem de iadeyi ziyaret amacıyla ekibimizle birlikte Battalgazi Belediyesi’ne geldik. Başkanımız Malatya’da yaklaşık 3 dönemlik bilgi birikim ve tecrübesiyle merkez ilçelerimizden şuanda Battalgazi Belediye başkanlığı görevin ifa ediyor. Nüfusumuzun yüzde 80’ni Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde ikamet ediyor. Bu durumda Battalgazi ilçemiz nüfusumuzun yüzde 40’nı kendi belediye sınırları içerisinde alt yapısı, üst yapısı, sosyal ve kültürel belediyecilikle birlikte Malatya’nın en büyük ilçe belediyemizden bir tanesi ve bizde MASKİ olarak Battalgazi ilçe sınırları içerisinde özellikle başta Çamurlu, üniversitemiz, Bulgurlu doğu bölgemizi kapsayan doğu kolektörü çalışmalarımız devam ediyor. Yine Melekbaba Su Deposu’yla eski Malatya bölgesini yoğun bir şekilde besleyen Karahan ve Alibaba depoları arası yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi sınırları içerisinde su ve kanalizasyon anlamında 7 / 24 esaslı çalışan 12 tane ekibimiz söz konusu” şeklinde konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MASKİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da 5 kişi vefat etti
Malatya'da 5 kişi vefat etti
Yelek ve montlar Arapgir’de dikilecek
Yelek ve montlar Arapgir’de dikilecek
Kaymakam Zengince’den inceleme
Kaymakam Zengince’den inceleme
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim