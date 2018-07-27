MUMCU'DAN GÜRKAN'A ZİYARET

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

GAYRET VE ÇABA SARF ETMEKTE

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “MASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Ertan Bey uzun yıllar belediye tecrübesi olan ve belediye başkanlığında Genel Sekreterlik yapan bir arkadaşımızın MASKİ Genel Müdürlüğü’ne gelmesi ve geçmişte yapmış olduğu tecrübelerin, bilgi birikimlerin MASKİ'ye aktarılması noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tabi biz kendilerine daha önce hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmuştuk. Çalışmalarında da şu anda iyi gidiyor. Gördüğümüz kadarıyla bir sıkıntı olmadı. Özellikle bu süreç içerisinde su kaçaklarının asgariye düşürülme noktasında ve yeni su kaynaklarının bulunması, vatandaşların gitmeyen yerlere kapalı sistem suyun gidilmesi ve götürülmesinde büyük gayret ve çaba sarf etmekteler. Bu çabalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Bizlerde zaten çalışmalarımızda ortak koordinasyon içerisinde bilgi, birikimi paylaşımı anlamında, öneri anlamında yapılacak işlerin planlanması noktasında, gerek AYKOME'de olsun, gerek UKOME’de olsun birlikte çalışma temposu içerisinde gayret gösteriyoruz” sözlerini kaydetti.

YENİLEME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYO

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizler bugün Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beye hem istişarelerde bulunmak hem de iadeyi ziyaret amacıyla ekibimizle birlikte Battalgazi Belediyesi’ne geldik. Başkanımız Malatya’da yaklaşık 3 dönemlik bilgi birikim ve tecrübesiyle merkez ilçelerimizden şuanda Battalgazi Belediye başkanlığı görevin ifa ediyor. Nüfusumuzun yüzde 80’ni Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde ikamet ediyor. Bu durumda Battalgazi ilçemiz nüfusumuzun yüzde 40’nı kendi belediye sınırları içerisinde alt yapısı, üst yapısı, sosyal ve kültürel belediyecilikle birlikte Malatya’nın en büyük ilçe belediyemizden bir tanesi ve bizde MASKİ olarak Battalgazi ilçe sınırları içerisinde özellikle başta Çamurlu, üniversitemiz, Bulgurlu doğu bölgemizi kapsayan doğu kolektörü çalışmalarımız devam ediyor. Yine Melekbaba Su Deposu’yla eski Malatya bölgesini yoğun bir şekilde besleyen Karahan ve Alibaba depoları arası yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi sınırları içerisinde su ve kanalizasyon anlamında 7 / 24 esaslı çalışan 12 tane ekibimiz söz konusu” şeklinde konuştu. (Bülten)