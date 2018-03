MÜJDE AN MESELESİ!

Partisinin Mardin İl Başkanlığının 6’ncı Olağan Kongresine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı kapalı spor salonu önünde vatandaşlara hitap etti. Burada Afrin operasyonuna ilişkin konuşan Erdoğan, Afrin’e girmenin artık an meselesi olduğuna dikkat çekti. Bu konuyla ilgili müjdeyi her an verebileceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de buraya gelirken aldığım rakam, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569. Niçin benim Mehmetçiğim bu terör koridorunun olduğu yere yürüdü. Onlar da bir şeye inandılar. Allah ayetinde ne buyuruyordu, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz.’ Biz şimdi müjde bekliyoruz. İnşallah o müjdeye doğru ilerliyoruz" dedi.

"BİN 800 KİLOMETREKARE ALANI KONTROL ALTINA ALDIK"

Bir kez daha Türkiye’nin Suriye topraklarında gözünün olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 780 bin kilometrekareye nerelerden geldik. 18 milyon kilometrekareden buralara geldik. Verdik, verdik buralara geldik. Öyle bir derdimiz yok. Ama bir terör koridoru ki oradan sürekli taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis taciz ediliyor, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Mardin aynı şekilde. Artık bıktık, sabır sabır, ‘Yetti artık’ dedik. ‘Öyleyse gireceğiz’ dedik. Bize dost görünenler, ‘Girmeyin’ dedi. Çok dinledik girmedik, ne oldu durdurdunuz mu, roketlerle devamlı tacizler. 100’ü aşkın vatandaşımız şehit oldu. Dedik, ‘Artık durmayacağız.’ Ya Allah Bismillah yürüdük. Önce Fırat Kalkanı Harekatını yaptık. Bu harekatta 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Şimdi de burada yaklaşık bin 800 kilometrekarelik alanı kontrolümüzün altına aldık” diye konuştu.

"ARTIK MÜLTECİ OLARAK KALMALARINI İSTEMİYORUZ"

Çok kısa bir zamanda insanların geri döneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cerablus’ta olduğu gibi. Orada 140 bin kişi geri döndü, inşallah burada da dönecekler. Çünkü biz onların artık mülteci olarak kalmasını istemiyoruz. İstiyoruz ki bir an önce evlerine dönsünler. Onlara her türlü desteği verdik, vereceğiz. Çünkü onlar bizim kardeşlerimizdir. İnsani ve vicdani bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz, getireceğiz. Az bir zaman içerisinde inşallah Afrin ile ilgili müjdeyi de duyacaksınız. Ne diyorduk, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar televizyonlarda izliyorsunuz. Batılı dostlarımızın onlara verdiği desteklerle bu tünelleri açtılar. Bu tünellerde kamyon gidiyor. Silah depolama yerlerini gördünüz, her türlü silah var. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. Nedir bunlar diye sorduğumuz da yalan bunlarda su gibi. Dürüst olun dürüst. Biz gerçekleri görüyoruz, yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar ve mermiler ortada. Dürüst olun, olmadılar. Bize dürüst olana can kurban ama bize dürüst olmayan kusura bakmasın. İnşallah artık müjdeyi sizlere vereceğiz."

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ"

Yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yarın Çanakkale’de sizlere hitap edeceğiz. Ama ben şimdi sizden bir şey istiyorum. Bizlere ayrılık yakışır mı, hep beraber olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Öyleyse tek millet, Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü ve Roman’ı ile 81 milyon tek millet. Bundan daha güzel ne olabilir. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevmedik mi. Öyleyse Türk, Kürt, Arap ve Laz’mış diye ayrım yok. İnşallah Mart 2019 seçimlerinde bunu ispatlayacağız. Kasım 2019’da da cumhur, parlamento ve başkanlık seçimini yapıyor. Orada da bunu ispat edeceğiz. Şimdi bir ittifak kurduk biliyorsunuz. Bu cumhurun ittifakı olacak. Ayrılık gayrılık olmadan. İki, tek bayrak, işte bayrağımız. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ifadesi. Üç, tek vatan, 780 bin kilometre kare tek vatan. Bizim vatanımızı bölemeyecekler. Dört, tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka bizim devletimiz yok. Yok paralel devletmiş, yok PKK devletiymiş, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devletimiz yok."