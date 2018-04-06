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Mudanya’daki zeytinliklerin imara açılması tartışması...

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kendi ile iki eski belediye başkanı ve 56 meclis üyesi hakkında içişleri Bakanlığı tarafından soruşturmaya izin verilmesini değerlendirdi.İçişleri Bakanlığı tarafından 627 dosyanın incelenmesiyle...

Mudanya’daki zeytinliklerin imara açılması tartışması...

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kendi ile iki eski belediye başkanı ve 56 meclis üyesi hakkında içişleri Bakanlığı tarafından soruşturmaya izin verilmesini değerlendirdi.İçişleri Bakanlığı tarafından 627 dosyanın incelenmesiyle...

06 Nisan 2018 Cuma 21:39
Mudanya’daki zeytinliklerin imara açılması tartışması...

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kendi ile iki eski belediye başkanı ve 56 meclis üyesi hakkında içişleri Bakanlığı tarafından soruşturmaya izin verilmesini değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 627 dosyanın incelenmesiyle alakalı konuşan Türkyılmaz, “O dosyalar içerisinde yalnızda 3 tane bizim dönemimizle ilgili madde var. Birisi Bademli Mürsel Mahallesi’nde daha önceki süreçte bir vatandaş uğradığı mağduriyet sonucu yargıya gitmiş, mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve yapılan imar planı değişikliği sonucunda mağdur olduğuna karar verilmiş. Teknik heyetimiz inceledikten sonra meclis kararı aldık. Yargı kararını uyguladık. Bir diğer konu Ülkü Mahallesi imar planları. Planları yapıldı, tüm görüşler ve onaylar alındı. Teknik olarak da uygun bir plan hazırlandı. 5 bin ölçekli nazım imar planı içerisinde bir karış yer ilave etmeden daha önce yazılmış imar planı kabul edildikten sonra Büyükşehir’e sunuldu. Büyükşehir de bizim buradan 3 katlı çıkardığımız imarı 5 kat olarak değiştirdi ve bu şekilde onayladılar. Yine aynı şekilde Aydınpınar’da imar planları daha önce hazırlanmış, aynı şekilde teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda yeni bir imar alanı açmadan planlar yapılmıştır. Bu üç plan değişikliğiyle alakalı söz konusu yere bir karış beton dökülmemiş. Alt yapı hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması için değişiklik yapılmıştır” dedi.

Talan iddialarına da karşı çıkan Türkyılmaz, "Ro-Ro projesi, Eşkel verici istasyonuyla ilgili davalar açtık. Onları kazandık. Geçtiğimiz günlerde Myrlia antik kentinin olduğu yerle alakalı dava geldi. Bunları yazın. Demek ki Mudanya Belediye Başkanı geçmişine sahip çıkıyor. Geçmişteki insanların nasıl bu milleti soyduğunu gayet iyi biliyorsunuz. 2 belediye başkanının süreçlerini herkes biliyor. Ne kadar büyük adamım ki sadece Hayri Türkyılmaz yazılıyor. Sanki ben yapmışım. Ben 4 yıldır belediye başkanıyım. Hesabını veremeyeceğimiz bir tek harf dahi yok" diye konuştu.
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