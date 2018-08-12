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MTB Başkanı Özcan’dan dolar açıklaması

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, dolar artışına tepki göstererek, “Darbelerle diz çöktürülemeyen bu millet ekonomideki aşağılık manipülasyonlarla asla diz çöktürülemeyecektir” dedi.

MTB Başkanı Özcan’dan dolar açıklaması

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, dolar artışına tepki göstererek, “Darbelerle diz çöktürülemeyen bu millet ekonomideki aşağılık manipülasyonlarla asla diz çöktürülemeyecektir” dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:44
MTB Başkanı Özcan’dan dolar açıklaması

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, “Uzun yıllardır bu topraklarda tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren asil ve aziz Türk Milleti son yıllarda özellikle Gezi Eylemleri ile başlayan en son 15 Temmuz hain darbe girişimi ile devam eden siyasi iradeyi ve Hükümeti siyasal, sosyal ve her açıdan vesayet altına almaya çalışan küresel emperyalist güçlere karşı önemli bir mücadele vermiştir. Bu eylemleri ile başarıya ulaşamayanlar, son zamanlarda Türkiye’yi ekonomik olarak zor durumda bırakmaya çalıştığı aşikardır. Darbelerle diz çöktürülemeyen bu millet ekonomideki aşağılık manipülasyonlarla asla diz çöktürülemeyecektir. Tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak bu topraklarda sonsuza kadar Türk milletinin düsturu olacaktır. Tarihin her sayfasına not düşmüş Türk Milleti bu savaşın sonunda da yine galip gelecektir. Tam Bağımsız Türkiye için Millet olarak mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.  busabahmalatya.com

İHA

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Malatya Ticaret Borsası BaşkanıRamazan ÖzcanDolar ArtışıTepki
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