MOTAŞ’a klima tepkisi

Sıcak havanın etkisi her alanda kendisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Malatya şehir içi ulaşımlarda kliması bulunmayan otobüslerde hava sıcaklığının bunaltıcı etkisi kendisini iyiden iyiye gösterirken, MOTAŞ’ın bazı klimasız otobüslerinde yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlar ise, tepkisini BUSABAH gazetesine konuşarak gösterdiler.

Hava sıcakken klimasız otobüslerin şehir içinde çalıştırılmasının kendilerine yapılan bir eziyet olduğunu ileri süren vatandaşlar, MOTAŞ’a tepki gösterdiler.

GÖLGELİK ALANLARDA BİLE DURULMUYOR

Vatandaşlar, “Hava bugünlerde çok sıcak. Normalde gölgelik alanlarda bile durulmuyor. Bir de kliması olmayan otobüsler devreye girdiğinde kendimizden tamamen geçiyoruz. Bazen otobüsler arıza yapıyor ve bu tür otobüsler eksik olan otobüslerin yerine veriliyormuş diye duyduk. Sadece bir mahalleye değil, otobüsleri eksik olan, yerlere veriliyormuş. Ne olursa olsun gün boyu bu otobüsler bir mahallede çalışıyor. Klimasız olduğu için özellikle otobüsün motorunun sıcaklığını da eklersek otobüsün içinde durulmuyor. Burada bazı vatandaşlarımız şoförlere kızıyor. Ama klima olmazsa şoförler ne yapsın? Biz MOTAŞ’tan bu araçların bir çaresine bakmasını istiyoruz” diye konuştular.