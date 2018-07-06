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Mor reyhan üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanı üreticinin yüzünü güldürüyor. 

Mor reyhan üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün olan Arapgir’in mor reyhanı üreticinin yüzünü güldürüyor. 

06 Temmuz 2018 Cuma 09:58
Mor reyhan üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye’de sadece Arapgir’de yetişen ve 200’ün üzerinde aromatik değere sahip olan mor reyhanın katma değeri her geçen gün yükseliyor. Baharat olarak kullanılan mor reyhanın çayı ve şerbeti de yapılıyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan ürüne Arapgir Belediyesi tarafından alım garantisi veriliyor. 
Sadece Malatya’da değil Türkiye’de de her geçen gün yaygınlaşan mor reyhan, değeri arttıkça üreticisinin de yüzünü güldürüyor. İlçede 26 yıldır reyhan üretimi yaparak geçimini sağlayan Necla Karakaya, eşi Mehmet Karakaya ile sırt sırta vererek 3 çocuğunu reyhandan kaazandığı para ile büyüttüğünü söyledi. 
Üretmenin önemine vurgu yapan reyhan üreticisi Karakaya, “Reyhan bizim geçim kaynağımız, 26 yıldır reyhan ekimi yapıyoruz. Üç çocuğumuzu reyhan dan kazandığımız para ile büyüttük, okuttuk. Yetiştirmiş olduğumuz reyhan tamamen organik doğal, zirai ilaç kullanmıyoruz. Bu anlamda reyhanın tam bir şifa deposu olduğunu söyleyebilirim. Yemeklerde kullanılan reyhan baharat ve çay şeklinde kullanılabiliyor. Üretmek çok önemli, yılda bir kez ekim altı defa hasat yapıyoruz. Hasadı yapılan ürünleri ilçe belediyemize alım garantili olarak veriyoruz. Sağ olsunlar bu konuda belediye başkanımız Haluk Cömertoğlu, üreticilerimizi mağdur etmiyor bizlere her türlü desteği sağlıyor” diye konuştu 

İHA

Son Güncelleme: 06.07.2018 10:00
Anahtar Kelimeler:
MalatyaBaharatreyhanMorreyhan
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