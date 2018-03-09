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MOR REYHAN JAPONYA'DA...

Arapgir Belediyesi 6-9 Mart tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 43. Foodex 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılarak Arapgir Mor Reyhanını tanıttı.

MOR REYHAN JAPONYA'DA...

Arapgir Belediyesi 6-9 Mart tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 43. Foodex 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılarak Arapgir Mor Reyhanını tanıttı.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 14:39
MOR REYHAN JAPONYA'DA...

Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle son yıllarda kırsal kalkınmada bir model olabilecek şekilde üretimine ağırlık verilerek ticarileştirilen Arapgir Mor Reyhan’ından üretilen çay, reçel ve baharat başta olmak üzere coğrafi işaret belgeli diğer yöresel ürünlerin uluslararası pazara açılması amaçlıyla Arapgir Belediyesi Japonya’da düzenlenen ve 3 gün sürecek olan 43. Foodex 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılarak stant açtı.

Mor reyhanın Arapgir ile özdeşleştiğini belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu fuar hakkında bilgiler aktararak, “Japonya'da fuardayız. Uluslararası olan fuara yoğun bir talep var dünyanın bütün ülkelerinde gıda işi ile uğraşan herkes burada. Türkiye 40 stantla katılıyor. Biz de Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden reyhanla ilgili bir stant açtık. Japonya'da özellikle içecek sektörünün çok olmasından dolayı reyhanımızı çok beğendiklerini görüyoruz. Özellikle reyhanın çayı ve reçeli konusunda beğenmeyeni görmedik. Aşırı bir ilgi var ve bizde bu ilgiyi de bir satıcı ağı ile Japon hükümetinin ithalat ve ihracat düzeyindeki ürün gamında olan listelerine sokabilirsek bu bölgedeki insanlara satma yönünde düşüncelerimiz var. İnşallah bu kapılarda açılacak gibi görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Geleceğimiz aydınlık olsun diyorum mor reyhan Arapgirle özdeşleşti bol rızık manasına geliyor cennet bitkisi zaten herkes biliyor bunu dolayısıyla fuarın Arapgir için Türkiye için bir rızık anlamına geleceği düşüncesindeyim” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
FoodexArapgir BelediyesiMor Reyhan Japonya
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