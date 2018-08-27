Mobil Kesim Ünitesi hizmete girdi

Pütürge’de Mobil Kesim Ünitesi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Pütürge Kaymakamı Erkan Savar, İstanbul Esenler İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bazı daire başkanları, şube müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Biz dilimizden ‘Memleket Emektir’ sloganını hiç düşürmüyoruz. Emek vererek, emek vereceklere öncülük ediyoruz. Yaptığımız modern tesis ilçemizde hayvancılık sektörünün gelişmesine katkılar sağlayacağı gibi milli sermayenin de büyümesini sağlayacak” dedi.

Pütürge ilçe merkezinde yeni TOKİ konutları bölgesine yapılan mobil kesim ünitesinde, hijyenik ortamlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri yapılabilecek. (Bülten) busabahmalatya.com